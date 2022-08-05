Опозиціонер Латушко припустив, для чого лукашенко відправив війська в росію

5 серпня 2022 , 18:51
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З'явилася інформація, що білорусь планує відправити своїх військових на навчання до росії. Ця практика існує вже багато років.

Крім того, мовиться і про спрямування спецпризначенців до Казахстану, де плануються спільні навчання. Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер Павло Латушко.

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Демонструють, що плани не змінюються

На думку Латушка, таким чином сторони демонструють непохитність своїх домовленостей. "Це виглядає навіть дещо знущально. "Війна війною, а обід – за розкладом", – сказав він.

На переконання опозиціонера, військові навчання, переміщення армії, спрямування на навчання  – усе це свідчить про те, що збройні сили білорусі не планують вторгнення на територію України. Однак з точки зору військової тактики це може бути таким собі маневром для відвертання уваги.

Сьогодні є можливість достатньо оперативного перекидування частини збройних сил росії у білорусь на український напрям, аби здійснити повторну агресію з півночі. Цього також не можна виключати,
– наголосив він.

Білоруський опозиціонер резюмував, що наразі оперативна обстановка не демонструє реальність початку будь-яких військових дій на землі з боку білорусі.

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Автор: Катерина Сердюк