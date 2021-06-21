Лукашенко використовує Протасевича як свій "трофей", – Тихановська

Світлана Тихановська прокоментувала так зване "інтерв'ю" затриманого журналіста Романа Протасевича. Опозиціонерка назвала активіста "трофеєм" режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Тихановська зазначила, що ніяк не оцінює зміст "інтерв'ю", яке Протасевич дав державному телебаченню Білорусі.

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Лукашенко вважає Протасевича "трофеєм"

Тому що всі, і особливо білоруси, розуміють, під яким тиском це все було, говорилося. І вони використовують зараз Романа, мені здається, як трофей, мовляв, ось, подивіться, він думку поміняв,

– наголосила опозиціонерка.

Тихановська переконана, що режим Лукашенка вже давно втратив зв'язок з реальністю.

"Роман каже якісь такі речі, що у нього все добре, що на нього ніхто не тисне, але ми-то всі знаємо, що там відбувається насправді", – пояснила вона.

Політикиня підсумувала, що не варто навіть обговорювати те, що Протасевич говорить у так званому "інтерв'ю".

"Інтерв'ю" Протасевича: що відомо