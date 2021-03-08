Останній диктатор Європи, – в адміністрації Байдена нагадали, ким є Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є останнім диктатором Європи. Про це заявив Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкін.
Джерело:Твітер Ентоні Блінкена
Також він зазначив, що США наполягатимуть на звільненні усіх політичних в'язнів країни. Зокрема – однієї з лідерок опозиції Марії Колесникової.
Також читайте У ліжко до диктатора: як для Лукашенка підбирають секс-рабинь – розслідування
США домагатимуться звільнення Колесникової
Блінкін згадав про Колесникову під час вручення нагород Держдепартаментом США. Їх отримали жінки всього світу за громадянську мужність.
Блінкін: Лукашенко є останнім диктатором Європи
Держсекретар зауважив, що країна домагатиметься звільнення лідерки опозиції. Водночас нагадав про участь жінок у боротьбі проти Лукашенка.
Напередодні президентських виборів, що відбулися в минулому (2020 – 24 канал) році, вона мобілізувала жінок по всій країні, щоб протестувати проти правління Олександра Лукашенка – останнього диктатора Європи,
– зазначив Блінкін.
Що відомо про Марію Колесникову
- Опозиціонерку Марію Колесникову заарештували в Мінську. Її підозрювали у публічних закликах до повалення влади.
- Вже кілька місяців її тримають у слідчому ізоляторі. Водночас зустрічатись з самопроголошеним президентом вона відмовилась.
- В січні суд продовжив термін її перебування у СІЗО – до 8 березня. Але вже в лютому Колесниковій висунули нові обвинувачення.