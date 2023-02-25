Білорусь для Китаю – вікно до Європи: чому Лукашенко їде в Пекін
Самопроголошений білоруський лідер Алєксандр Лукашенко запланував візит до Пекіна. Це й не дивно, оскільки Білорусь для Китаю є вікном до Європи.
Пекін вже давно інвестує та налагоджує контакти з Мінськом. Про це 24 Каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.
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Чому Лукашенко їде до Китаю
Остання зустріч очільника Китаю Сі Цзіньпіна з Лукашенком відбулася на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Самарканді ще у вересні 2022 року. Там вони підписали угоду про співпрацю.
Цей документ є одним з тих, що визначають співпрацю країн для того, щоб Білорусь залишалася транзитною державою через яку Китай може постачати товари до Європи,
– повідомив Клочок.
На його думку, для Китаю Білорусь є вікном до Європи, а не до Росії. Так, якщо Пекін захоче постачати щось до країни-агресорки, то допомога Мінська або ж забезпечення якоїсь прозорості йому не буде потрібне. Однак це зовсім не означає, що КНР не боїться санкційної політики щодо неї, це інша історія.
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"Тут історія про те, як Китай може і далі мати свій інтерес у Білорусі", – підкреслив політичний експерт.
Клочок пояснив, навіщо Лукашенко їде в Пекін: дивіться відео
Візит Лукашенка до Китаю: що відомо
- Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко планує відвідати Китай упродовж 28 лютого – 2 березня. У його адміністрації повідомили, що цей візит стане продовженням багаторічного курсу на розбудову відносин дружби та взаємовигідного співробітництва країн.
- У межах зустрічі заплановані перемовини, які пройдуть у вузькому та розширеному колах. Лукашенко планує з Сі Цзіньпінем проаналізувати досягнуте та розглянути максимальну реалізацію на практиці потенціалу нового рівня у відносинах.
- Варто зауважити, що ці перемовини заплановані у період, коли Пекін розглядає питання постачання зброї Москві. Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен говорив, що Китай думає, чи надавати російським військовим "летальну підтримку".