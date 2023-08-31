Суд, ультиматум та повторення долі Пригожина: що ще загрожує Лукашенко та його режиму

Днями Алєксандр Лукашенко провів таємну нараду, на якій обговорювалась протидія військовому заколоту в Білорусі. Адже сьогодні білоруський диктатор відчуває загрозу з усіх боків.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі та керівник Народного антикризового управління Павло Латушко, зазначивши, що зараз Лукашенко відчуває себе загнаним в глухий кут.

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Гарантії Лукашенка нічого не варті

З одного боку на самопроголошеного президента Білорусі тисне Москва. Адже те, що Лукашенко давав гарантії безпеки Євгенію Пригожину після вчиненої їм спроби заколоту, після смерті ватажка ПВК "Вагнер", поставило білоруського диктатора в позицію повного занулювання.

Зараз слово Лукашенко нічого не вартує, він – ніхто,

– впевнений Латушко.

А через те, що він заліз в інформаційне поле Владіміра Путіна, то після смерті Пригожина отримав чіткий меседж. Якщо він буде поводити себе не лояльно до Кремля, з Лукашенко може трапитись подібне до того, що відбулось з Пригожиним.

Відчуває тиск

Водночас Лукашенку зараз дуже потрібні гроші, адже білоруська економіка перебуває в поганому стані. А кошти він може отримати тільки в Росії. Однак Путіне не має бажання давати їх білоруському диктатору. Адже зараз він нічим не допомагає Росії у війні проти України.

Також Лукашенко відчуває тиск з боку Польщі та країн Балтії, які готові піти на закриття кордонів з Білоруссю. Вони вимагають від білоруського диктатора припинити дестабілізувати ситуацію на кордоні з використанням нелегальних мігрантів та вивести групу "Вагнер" з території Білорусі.

"Лукашенко, не маючи коштів, отримує ультиматум з боку європейських країн про закриття кордонів та торговельних коридорів, що позбавить його фінансових ресурсів", – наголосив керівник Народного антикризового управління.

Можливе кримінальне переслідування

Крім того, білоруському диктатору загрожує кримінальне переслідування. Відповідні матеріали передані до МКС в Гаазі. Зокрема Лукашенко можуть обвинуватити в злочинах проти людяності.

Також у Швейцарії у вересні відбудеться судовий розгляд стосовно громадянина Білорусі, який був причетний до "ескадрону смерті", створених в Білорусі за наказом Лукашенко. Цей "ескадрон смерті" ймовірно брав участь у ліквідації білоруських високопосадовців та бізнесменів. І на цьому процесі також може фігурувати білоруський диктатор.

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Проблеми по всіх "фронтах"

До того ж загострюються ситуація всередині Білорусі. Лукашенко сам створив проросійське лобі в так званих білоруських елітах, які зараз готові продати його Росії як постарілого діда. І він починає цьому протидіяти.

"А білоруське суспільство взагалі не сприймає Лукашенко. Більшість білорусів голосували проти нього і вони зберегли свою позицію. Тому білоруський диктатор має проблеми як на зовнішньому, так і внутрішньому "фронті", – відзначив Павло Латушко.

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