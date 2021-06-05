Лукашенко запевнив Путіна, що не наказував садити літак Ryanair

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не він ухвалював рішення про вимушену посадку літака Ryanair у Мінську. Начебто у цьому він запевнив президента Росії Володимира Путіна. Сам глава Кремля каже, що не уповноважений давати оцінку діям Лукашенка.

Путін каже, що, мовляв, критикувати чи хвалити Лукашенка – некоректно, адже на "вищому рівні повинна існувати певна етика". Про це глава Кремля заявив під час зустрічі з представниками міжнародних інформагентств.

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Поступив сигнал про те, що там заміновано, або що, я вже навіть не пам'ятаю, і командир повітряного судна, який міг би здійснити посадку у Вільнюсі, прийняв рішення, а він ближче вже перебував до Вільнюса, ніж до Мінська, командир повітряного судна прийняв рішення здійснити посадку в Мінську, його до цієї посадки ніхто не примушував, – заявив Путін.

Щодо оцінки дій білоруської влади, то Путін каже, що не озвучує її, бо в цьому випадку відносини з іншими лідерами би у нього миттєво зіпсувались.

Раніше Путін вже переконував, що російські спецслужби не мають начебто жодного відношення до посадки літака Ryanair. Також Лукашенко під час зустрічі з Путіним у Сочі запевнив, що слідство буде справедливим. Адже затриманий не лише білорус Роман Протасевич, а й його дівчина – росіянка Софія Сапег а.

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