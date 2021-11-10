Лукашенко зацікавлений, щоб така ситуація не зникла, – політолог про міграційну кризу
Джерело:24 канал
Ситуація на кордоні Білорусі через наплив біженців лише загострюється. Однак Олександр Лукашенко зацікавлений в тому, щоб міграційна криза не зникла.
Про це розповів політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу. Самопроголошений президент Білорусі й Володимир Путін тиснуть на Євросоюз, адже чудово розуміють, що міграційна криза є "больовою точкою" Європи.
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За словами Саакяна, загострення на кордонах не могло відбутися без допомоги Кремля. Усе через те, що Лукашенко не в тому становищі, щоб вести подібну гру без відома й лідерської ролі Росії.
Політолог також не відкидає можливість точкових силових провокацій з боку Білорусі на кордонах з іншими країнами.
Чому це вигідно для Лукашенка
Як розповів Саакян, завдяки міграційній кризі на кордоні Лукашенко забезпечив собі можливість утримання влади, адже в такому статусі він наразі потрібен Кремлю. Водночас самопроголошений президент змушує Захід зважати на його думку.
Ця ситуація є ресурсом й інструментом для забезпечення присутності при владі самого Лукашенка. Він кровно зацікавлений в тому, щоб вона (міграційна криза – 24 канал) не розсмокталася й не зникла.
Як додав Саакян, у протилежному випадку Лукашенко буде просто непотрібний Кремлю.
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Політолог розповів про міграційну кризу на кордоні Білорусі: дивіться відео
Мігранти на кордоні Білорусі: останні новини
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