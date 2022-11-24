Подоляк гостро відповів на погрозу Лукашенка про "повне знищення України"

Лукашенко на засіданні ОДКБ закликав Володимира Зеленського зупинитись, інакше Україна буде повністю знищена. Насправді білорус транслював свої страхи.

Таку думку 24 каналу озвучив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше повідомлялось про те, що Данілов потролив Лукашенка.

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ОДКБ не існує

Подоляк розповів, що звертати увагу на заяви когось з диктаторів із організації, якої не існує, не варто. Казахстан і Вірменія вже продемонстрували свою думку щодо ОДКБ. Росія вміє лише вбивати, шантажувати, й дивно, що інші країни ОДКБ цього досі не зрозуміли.

Після Грузії, після Криму, після повномасштабного вторгнення в Україну,

– зазначив радник голови Офісу Президента України.

Заява Лукашенка

Він продовжив, що Лукашенку краще б мовчати, тому що після того, як Білорусь надала свою територію окупантам, вона також юридично відповідатиме. Лукашенко насправді це розуміє, тому ретранслює свої страхи. Він боїться того, що буде з ним, коли Росія програє.

"Білоруське суспільство не хоче ніякої війни. По-перше, це буде окупаційна війна, бо вони зайдуть на чужу територію вбивати, коли їм ніхто не погрожував. По-друге, вони будуть убиті на чужій війні", – зауважив Подоляк.

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Лукашенко не керує Білоруссю

За його словами, Лукашенко вже не керує Білоруссю. Нею керують російські війська, які роблять там, що заманеться. Доходить справа вже й до мародерства, насильства над жінками тощо.

Якщо там станеться щось більше, то мародерств, насилля, вбивств у Білорусі стане більше. Лукашенко все це розуміє, але він дико боїться протестів і переворотів. Боїться того, що з ним буде після війни,

– наголосив радник голови Офісу Президента України.

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