Лукашенко заявив, що найближчим часом біля українського кордону брязкатимуть зброєю
Джерело:телеграм РИА Новости
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь у найближчі кілька місяців проведуть військові навчання. Вони начебто мають відбуватися біля кордонів України.
За словами Лукашенка, навчання будуть двоетапними. Перший етап розпочнеться у найближчі кілька місяців, а другий – через місяць після першого.
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Нам треба прикривати південь. Щоб вже зовсім із півднем закінчити, ми домовились з Путіним, що найближчим часом маємо разом провести навчання на білорусько-українському кордоні. Якщо раптом конфлікт, то ми, білоруська армія, вступаємо в цю війну першими і другим ешелоном до нас підтягуються частини західного округу,
– пригрозив Лукашенко.
Спершу самопроголошений президент Білорусі заявив, що не планує нарощувати збройні сили. А згодом він сам себе заперечив, сказавши, що ймовірно чисельність військових зросте з 65 тисяч до 70. Лукашенко іронічно сказав, що для спільного угрупування Росії і Білорусі буде стільки військових, скільки треба.
Ситуація на білорусько-українському кордоні
- На українсько-білоруський кордон Міністерство внутрішніх справ перенаправило додаткові сили Національної гвардії, щоб допомогти підрозділам Державної прикордонної служби та Національної поліції контролювати ситуацію на кордоні.
- За рішенням РНБО щодо посилення охорони кордону, додаткові сили МВС України залучили, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби та запобігти можливим провокаціям.
- Уряд виділив з резервного фонду понад 175 мільйонів гривень на додаткове посилення захисту українсько-білоруського кордону. Прикордонники попереджали, що на українсько-білоруській ділянці кордону є реальна загроза збройних нападів, захоплення та утримання установ ДПС та інших правоохоронних органів під час спроб перетину кордону нелегальними мігрантами, що перебувають на території Білорусі.
Текст публікації в телеграмі:
Лукашенко сказав РИА Новости, що Росія та Білорусь у "найближчі два місяці" проведуть у два етапи військові навчання біля білорусько-українського кордону.