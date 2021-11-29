Лукашенко заявив, що Росія обов'язково повідомить його про напад на Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Москва не повідомляла Мінськ про можливий напад на Україну. Політик впевнений, що атаку росіяни координуватимуть з ним.

Лукашенко упевнений, що Росія перед тим, як атакувати Україну, має повідомити про це Білорусь. Поки що схожих повідомлень у Мінську не отримували.

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Лукашенко каже, що відомостей про запланований напад у нього нема

У мене таких відомостей про запланований напад Росії на Україну немає. Але якби такі задуми були, то білоруські військові, зокрема я, про це знали б. Нас би повідомили,

– сказав Лукашенко.

Звісно, самопроголошений глава держави взяв приклад з Росії і звинуватив Україну у "вигадуванні фейку щодо можливого нападу". Лукашенко каже, що Київ та західні країни мають "викласти факти на стіл і підтвердити цю тезу".

Білорусь підтримає Росію, – Лукашенко

Політик поскаржився, що у схожий спосіб постраждала і Білорусь, яку, мовляв, західні країни звинуватили у міграційній кризі. Лукашенко зазначив, що Білорусь не залишиться осторонь, якщо розпочнуться військові дії.

Вони (західні держави – 24 канал) чудово розуміють: якщо вони знову розв'яжуть війну в Донбасі або десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться. І ясно, на чиєму боці буде Білорусь,

– сказав Лукашенко.

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Що кажуть у Росії про можливий напад на Україні: