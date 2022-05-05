Лукашенко заявляє, що навчання у Білорусі нікому не загрожуватимуть

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко переконує, що Білорусь нікому не загрожує. Самопроголошений президент Білорусі заявив, що "Захід" може спати спокійно.

Ми нікому не загрожуємо, – Лукашенко

Відповідну заяву Лукашенко зробив на тлі перевірки сил реагування у Білорусі. Він переконує, що Білорусь, з території якої Росія випустила понад 600 ракет по Україні, нікому не загрожує і не планує загрожувати.

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Білоруський диктатор заявив, що Білорусь нікому не може загрожувати, адже знає, хто їм "протистоїть". Лукашенко додав, що розв'язувати конфлікт на Заході – не в його інтересах.

Ми нікому не загрожуємо і загрожувати не збираємося. І не будемо це робити. Більше того, та й загрожувати ми не можемо: ми знаємо, хто нам протистоїть. Тому розв'язувати якийсь конфлікт, якусь війну на Заході абсолютно не інтересах білоруської держави. Тому нехай Захід спить спокійно,

– сказав самопроголошений президент Білорусі.

Що відбувається у Білорусі

У Білорусі раптово вирішили перевірити сили реагування. Міноборони Білорусі оголосили, що мета перевірки – оцінка готовності та здатності особового складу до оперативного реагування на можливе виникнення кризових ситуацій.

У цей же день очевидці помітили рух колон військової техніки у Білорусі. У складі колони було близько 25 – 30 одиниць. Зокрема, серед них – ракетні установки 5П85 і РЛС для підсвічування цілі 5Н63 з центром бойового управління.

Колони техніки їхала у напрямку України та Литви.

Водночас командування Генерального штабу повідомило, що станом на 4 травня на Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.

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У розвідці Міністерства оборони Великої Британії знайшли пояснення так званим "навчання" у Білорусі. Там заявляють, що у такий спосіб Росія намагається розосередити увагу українських військових.

Окупанти хочуть, щоб українські сили були зосереджені на Півночі. Кінцева мета росіян – не дати українським військовим брати участь у битві за Донбас.

Схожу тактику росіяни намагаються застосувати у невизнаному Придністров'ї. В українській розвідці повідомляли, що росіяни спеціально тиснуть на Україну ситуацією в Придністров'ї.

За даними розвідників, мета Москви – знайти шляхи, як розосередити Збройні Сили України та підірвати оборону Донбасу та Півдня.

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