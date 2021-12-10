Над медицинской стратегией работали главные врачи медучреждений, работники мэрии, депутаты, медицинские эксперты и консультанты. Также проходили публичные обсуждения и дискуссии.

Тема Во Львове утвердили новую медицинскую стратегию: что изменится в больницах

Во Львове провели комплексную медреформу

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко рассказал, что Львов стал первым городом в Украине, который провел комплексную и довольно сложную реформу.

Основная задача, которую мы ставим – чтобы за 4 – 5 лет наши медицинские учреждения были в перечне ТОП-100 лучших медицинских учреждений мира. Для этого нужно произвести ряд трансформаций,

– добавил чиновник.

Создав медицинские объединения, медучреждениям дали возможность быть более гибкими. По словам Москаленко, они смогут получать больше пакетов услуг и предоставлять их пациентам.



Во Львове провели медреформу / Фото ЛГС

Заметьте Цель – быть первым медицинским хабом в Украине, – Садовый о новой медстратегии во Львове

Львовские больницы объединились в 3 ТМО

Сессия Львовского городского совета 9 декабря утвердила передающие акты для КНП "Львовское территориальное медицинское объединение "Клиническая больница планового лечения, реабилитации и паллиативной помощи" и КНП "Львовское клиническое территориальное медицинское объединение акушерства и гинекологии". В то же время прошлой сессии уже утвердили передаточные акты для КНП "Львовское территориальное медицинское объединение "Многопрофильная клиническая больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи".



Больницы объединились в 3 ТМО / Фото ЛГС

Над медстратегией работали главные врачи, работники мэрии, депутаты, медэксперты и консультанты. Также этой теме был посвящен отдельный медицинский форум в горсовете. Аналитику нарабатывали в течение года, поэтому стратегию разработали до 2024 года. Она предполагает:

модели развития медицинских объединений;

повышение качества и эффективности предоставления медицинских услуг;

развитие медицинских исследований;

снижение уровня заболеваемости среди львовян;

повышение средней продолжительности жизни

Медстратегию разработали до 2024 года / Фото ЛГС