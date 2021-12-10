Над медицинской стратегией работали главные врачи медучреждений, работники мэрии, депутаты, медицинские эксперты и консультанты. Также проходили публичные обсуждения и дискуссии.
Тема Во Львове утвердили новую медицинскую стратегию: что изменится в больницах
Во Львове провели комплексную медреформу
Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко рассказал, что Львов стал первым городом в Украине, который провел комплексную и довольно сложную реформу.
Основная задача, которую мы ставим – чтобы за 4 – 5 лет наши медицинские учреждения были в перечне ТОП-100 лучших медицинских учреждений мира. Для этого нужно произвести ряд трансформаций,
– добавил чиновник.
Создав медицинские объединения, медучреждениям дали возможность быть более гибкими. По словам Москаленко, они смогут получать больше пакетов услуг и предоставлять их пациентам.
Во Львове провели медреформу / Фото ЛГС
Заметьте Цель – быть первым медицинским хабом в Украине, – Садовый о новой медстратегии во Львове
Львовские больницы объединились в 3 ТМО
Сессия Львовского городского совета 9 декабря утвердила передающие акты для КНП "Львовское территориальное медицинское объединение "Клиническая больница планового лечения, реабилитации и паллиативной помощи" и КНП "Львовское клиническое территориальное медицинское объединение акушерства и гинекологии". В то же время прошлой сессии уже утвердили передаточные акты для КНП "Львовское территориальное медицинское объединение "Многопрофильная клиническая больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи".
Больницы объединились в 3 ТМО / Фото ЛГС
Над медстратегией работали главные врачи, работники мэрии, депутаты, медэксперты и консультанты. Также этой теме был посвящен отдельный медицинский форум в горсовете. Аналитику нарабатывали в течение года, поэтому стратегию разработали до 2024 года. Она предполагает:
- модели развития медицинских объединений;
- повышение качества и эффективности предоставления медицинских услуг;
- развитие медицинских исследований;
- снижение уровня заболеваемости среди львовян;
- повышение средней продолжительности жизни
Медстратегию разработали до 2024 года / Фото ЛГС