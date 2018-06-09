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Львів оголосив тендер на будівництво сміттєпереробного заводу

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"Зелене місто" у Львові оголосило тендер на будівництво сміттєпереробного заводу
"Зелене місто" у Львові оголосило тендер на будівництво сміттєпереробного заводу / transkarpatia.net/

Львівське комунальне підприємство "Зелене місто" 8 червня оголосило тендер на будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів.

Відповідне оголошення про початок тендерних процедур опубліковано на сайті Європейського банку реконструкції та розвитку, який виділяє 35 мільйонів євро на будівництво заводу.

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Відповідно до оголошених кваліфікаційних вимог заявник повинен мати середньорічний обіг за останні три роки не менше як 38 мільйонів євро. Портфоліо заявника повинно складатися з не менше ніж двох успішно реалізованих проектів, що відповідають предмету тендера. Проекти повинні бути реалізовані впродовж семи останніх років, а сума кожного з них повинна сягати не менше як 11 мільйонів євро кожен.

Зазначається, що заявник повинен мати підтверджений досвід проектування, будівництва аналогічних комплексів та поставок обладнання за останні 10 років. Також вимагається підтверджений факт експлуатації побудованого заявником, як генеральним підрядником, аналогічного комплексу протягом трьох років після завершення гарантійного терміну.

Заявник повинен надати підтвердження наявності необхідного персоналу та технічного обладнання.

Оголошена дата закінчення прийому документів – 9 липня 2018 року.

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Вже у серпні повинна закінчитися процедура перекваліфікації, після чого почнеться основна частина тендера.

Переможця тендера на побудову сміттєпереробного заводу у Львові буде оголошено у жовтні.

Нагадаємо, у Львові мають створити сучасний сміттєпереробний завод, в якому перероблятимуть сміття, як у Європі. Безпеку комплексу гарантують європейські стандарти, адже і фінансуватиме, і контролюватиме будівництво комплексу Європейський союз.

Теги: Новини України Екологія Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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