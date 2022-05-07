На Львівщині СБУ затримала росіянина, який допомагав агресору
Джерело:фейсбук СБУ у Львівській області
Служба безпеки України продовжує виконувати свої обов'язки у викритті диверсантів. Цього разу СБУ здійснила успішну операцію затримання на Львівщині.
Так, було викрито росіянина, який діяв на шкоду державній безпеці України. Про це інформує Управління Служби безпеки України у Львівській області.
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СБУ затримала росіянина, який допомагав агресору
7 травня співробітники спецслужби викрили громадянина Росії, який проводив деструктивну діяльність у Львівському регіоні.
Чоловік вів політику на підтримку російської агресії, возвеличував керівництво Росії та поширював пропагандистські матеріали із запереченням окупації українських територій,
– заявили в СБУ.
Також було встановлено, що тривалий час він переховувався в одному з помешкань неподалік стратегічного об'єкта критичної інфраструктури. Наразі там здійснюються превентивні заходи для унеможливлення проведення диверсій.
Правоохоронці вдало припинили пропагандистську та підривну діяльність, склали протокол про адміністративне затримання. А вже зараз готуються документи для видворення зловмисника з України.
На Львівщині СБУ затримала росіянина, який допомагав агресору / Фото СБУ
Нагадаємо, 5 травня на Львівщині СБУ затримала експосадовця Львівської ОДА Романа Матиса та головного редактора видання Mind.UA Євгена Шпитка. Їх звинувачують у продажі гуманітарної допомоги та привласненні благодійних пожертв. Це, зокрема, підтвердила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.
Останні гучні справи СБУ:
- У Харкові контррозвідка СБУ викрила та затримала майора поліції, який передавав росіянам дані про військові та цивільні об'єкти у місті.
- СБУ затримала одного з лідерів партії Віктора Медведчука "Український вибір". Він готував повалення конституційного ладу в Україні.
- Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео моменту влучання ракети у Дніпрі по об'єкту залізничної інфраструктури 4 травня.
- На Сумщині наприкінці квітня затримали голову громади, який планував "здати" місто росіянам.
- Депутатці Маріупольської міської ради повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Вона добровільно погодилась співпрацювати з окупантами.
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