Дякувала Москві за минуле та кричала, що "України не буде": на Львівщині судитимуть жінку
Джерело:прокуратура Львівщини
Російська пропаганда впливає на українців. Зокрема, у Львівській області жертвою ворожих наративів стала жінка, яка влаштувала скандал у маршрутці, вихваляючи агресора.
У Червоноградському районі Львівської області жінка у маршрутці дякувала Москві за СРСР та кричала, що "України не буде". Її судитимуть.
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Жінка дякувала Москві за світле минуле
Інцидент із фанаткою "русского міра" стався ще в листопаді 2022 року у місті Сокаль Львівської області. Після цього справою зацікавились правоохоронці.
Не буде вам України. Вам росіяни квартири дали, підприємства побудували. Ви відбудуєте той Харків, Донецьк? Ваші діти де повтікали? Була Русь і буде,
– кричала тоді жінка.
Її підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі. Українці загрожує 8500 гривень штрафу або обмеження волі. Справу вже передали до суду.
Російська пропаганда в Україні: останні новини
- Правоохоронці затримали українця, який ще з 2014 року працював на Росію. Його судитимуть за участь у терористичному угрупуванні бойовиків на Луганщині. Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі ще одного учасника терористичної організації проросійських бойовиків на Луганщині. Зловмисником виявився місцевий житель.
- В одному із університетів Києва викладачка повторювала тези російської пропаганди. Зараз вона звільнена з посади та очікує на суд. Колишню викладачку одного із столичних вишів судитимуть. Вона виправдовувала окупантів перед студентами.
- Росіяни вигадали чергову байку про "знищення" українських військових. Україна не забарилась із спростуванням ворожих заяв. Сили спеціальних операцій України спростували заяву Росії про знищення українських військових у морі. У відомстві поглузували з ворога.