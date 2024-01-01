Ймовірно, вціліла бойова частина: на Львівщині біля житлових будинків виявили уламки ракети

У Львівській області біля житлових секторів виявили уламки крилатих ракет. Уламки однієї з них досі небезпечні.

В ОВА повідомили, що 31 грудня у Львівській області знайшли уламки ракет, які, ймовірно, залишилися внаслідок попереднього обстрілу.

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У Львівській області знайшли уламки ракет

На території Бібрської громади, за 600 метрів до житлових будівель, виявили уламок крилатої ракети. Фахівці підозрюють, що вціліла бойова частина. Наразі спеціалісти ДСНС проводять підготовчі роботи, щоб безпечно знищити її.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицькій розповів, що на території Камʼянка-Бузької громади у 300 метрах від житлового сектору теж знайшли уламки крилатої ракети. Їх уже обстежили фахівці. За їхнім висновком, ці уламки не становлять небезпеки.

У новорічну ніч окупанти знову атакували Львівщину

Вночі 1 січня Львівську область атакували 4 "Шахеди". Усі чотири дрони вдалося збити, однак внаслідок падіння уламків у Львові знищена будівля музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Також вибуховою хвилею пошкодило три будинки.

У Дублянах пошкоджено факультет землевпорядкування і туризму Львівського національного університету Природокористування.

Загалом у новорічну ніч ворог масовано атакував Україну за допомогою більш ніж сотні БпЛА. Найбільше ворог націлився саме на Одесу. Там палали житлові будинки. На жаль, внаслідок атаки загинув 15-річний підліток.

Якщо ви виявили підозрілі об'єкти чи уламки ворожих повітряних цілей, у жодному випадку не наближайтеся до них, а тим паче – не торкайтеся. Негайно телефонуйте за номерами 101 або 102 та повідомте про знахідку.