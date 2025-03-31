У Львові на Сихові затримали молодих людей з вибухівкою: що відомо

У Львові на Сихові 31 березня правоохоронці затримали молодих людей. За попередніми даними, їх виявили разом із вибухівкою.

Про це 24 Каналу розповіли обізнані джерела у правоохоронних органах. До цього інформацію про затримання поширювали місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про затримання молодиків із вибухівкою у Львові

Місцеві телеграм-канали писали, що нібито затримали двох підлітків з вибухівкою. На місці, попередньо, працювали сапери, рух біля прокуратури перекрито. Їх підозрюють утому, що вони могли планувати теракт.

Співрозмовники 24 Каналу підтвердили, що інцидент дійсно мав місце бути. Однак інформація, що це були неповнолітні особи, не є підтвердженою. Попередньо, це могли бути й повнолітні громадяни.

Самих молодиків дійсно затримали. Наразі з ними працюють правоохоронці.

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