У Львові на Сихові починає працювати новий McDonald's

2 листопада 2022 , 09:58
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Джерело:

Андрій Садовий

У Сихівському районі Львова починає роботу новий McDonald's. Перед цим мережа відновила роботу закритих через війну закладів у місті.

Відповідну інформацію повідомив мер Львова Андрій Садовий. Він зауважив, що Сихів ще ніколи не був таким незалежним.

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На Сихові відкривається новий McDonald's

На Сихові починає працювати McDonald's. Це не відкриття після перерви. Це просто відкривається новий McDonald's,
– заявив Садовий.  

Міський голова Львова зауважив, що так українці живуть у Львові під час війни. Андрій Садовий додав, що нас нічого не зламає. 

Садовий показав відкриття закладу на Сихові: відео

 

Варто зауважити, що на офіційних сторінках мережі фастфуду ще немає інформації про відкриття ресторану в Сихівському районі міста. Проте у коментарях на сторінці McDonald's люди вже почали писати, що 2 листопада заклад відкрили на Сихові.


На Сихові відкрили новий McDonald's / Скриншот 24 каналу

Ймовірно, враховуючи досвід відновлення роботи закладів у Львові, мережа ще не повідомила про відкриття заздалегідь. Адже 18 жовтня, відразу після відновлення роботи закладів, у всій мережі міста були величезні черги. Десятки людей чекали на вулиці, щоб купити їжу McDonald's. 

McDonald's на Сихові – найбільший у Львові

Відкритий заклад на Сихові є найбільшим рестораном у Львові. Ба більше, це перший заклад з початку війни в Україні, який почав працювати "з нуля", а не просто відновив свою діяльність. 

Новий заклад відкрили на проспекті Червоної Калини 60. Він складається з двох поверхів та має площу 585 метрів квадратних.

Коротко про відкриття McDonald's в Україні 

  • Вже 30 вересня 10 ресторанів McDonald’s відкрили у Києві. Вже 8 жовтня мережа відкрила ще два заклади біля станцій метро "Лівобережна" і "Житомирська" та анонсувала відновлення роботи на Західній Україні. 
  • Згодом відкрили ще три, а згодом п'ять закладів у столиці України. Після того відновили роботу ресторани у Львові. 
  • Вже 25 жовтня мережа анонсувала відкриття закладів у Тернополі та Борисполі. Тоді ж запрацювали ще 5 ресторанів Києва.

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Автор: Діана Квасневська