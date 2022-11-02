У Львові на Сихові починає працювати новий McDonald's
Джерело:Андрій Садовий
У Сихівському районі Львова починає роботу новий McDonald's. Перед цим мережа відновила роботу закритих через війну закладів у місті.
Відповідну інформацію повідомив мер Львова Андрій Садовий. Він зауважив, що Сихів ще ніколи не був таким незалежним.
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На Сихові відкривається новий McDonald's
На Сихові починає працювати McDonald's. Це не відкриття після перерви. Це просто відкривається новий McDonald's,
– заявив Садовий.
Міський голова Львова зауважив, що так українці живуть у Львові під час війни. Андрій Садовий додав, що нас нічого не зламає.
Садовий показав відкриття закладу на Сихові: відео
Варто зауважити, що на офіційних сторінках мережі фастфуду ще немає інформації про відкриття ресторану в Сихівському районі міста. Проте у коментарях на сторінці McDonald's люди вже почали писати, що 2 листопада заклад відкрили на Сихові.
На Сихові відкрили новий McDonald's / Скриншот 24 каналу
Ймовірно, враховуючи досвід відновлення роботи закладів у Львові, мережа ще не повідомила про відкриття заздалегідь. Адже 18 жовтня, відразу після відновлення роботи закладів, у всій мережі міста були величезні черги. Десятки людей чекали на вулиці, щоб купити їжу McDonald's.
McDonald's на Сихові – найбільший у Львові
Відкритий заклад на Сихові є найбільшим рестораном у Львові. Ба більше, це перший заклад з початку війни в Україні, який почав працювати "з нуля", а не просто відновив свою діяльність.
Новий заклад відкрили на проспекті Червоної Калини 60. Він складається з двох поверхів та має площу 585 метрів квадратних.
Коротко про відкриття McDonald's в Україні
- Вже 30 вересня 10 ресторанів McDonald’s відкрили у Києві. Вже 8 жовтня мережа відкрила ще два заклади біля станцій метро "Лівобережна" і "Житомирська" та анонсувала відновлення роботи на Західній Україні.
- Згодом відкрили ще три, а згодом п'ять закладів у столиці України. Після того відновили роботу ресторани у Львові.
- Вже 25 жовтня мережа анонсувала відкриття закладів у Тернополі та Борисполі. Тоді ж запрацювали ще 5 ресторанів Києва.
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