У Львові є постраждалі внаслідок ранкової атаки

15 лютого 2024, 08:05
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Джерело:

Максим Козицький

Вранці російські військові атакували Україну ракетами. Зокрема, вдарили по Львову. На жаль, не минулося без постраждалих.

Так, під час ранкової атаки окупантів на Львів постраждали троє людей. В якому вони стані, розповів очільник ОВА, передає 24 Канал.

До теми Летіло понад 10 ракет, є влучання в об'єкт інфраструктури, – Садовий про обстріл Львова

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Що вже відомо про постраждалих у Львові

Спочатку Максим Козицький повідомив, що у Львові постраждали дві людини.

Це чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці,
– зазначив посадовець.

Уже незабаром розповів, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до трьох. 

Ще одного чоловіка з гематомою надбрівної ділянки госпіталізували. Це також мешканець одного з будинків, які постраждали від вибухової хвилі,
– написав Козицький.

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У Львові є влучання

  • Близько 6 години ранку 15 лютого окупанти атакували Львів ракетами. 
  • На жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури. Спалахнула пожежа.
  • Станом на 8 ранку відомо, що в 16 житлових будинках на Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини, які були припарковані поруч.
  • Цю вулицю тимчасово перекрили для руху транспорту.
  • Міський голова розповів, що, за попередньою інформацією, на Львів летіло понад 10 ракет.
  • "ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання в об'єкт інфраструктури", – сказав Андрій Садовий.
  • Вибуховою хвилею також зачепило школу.
  • На місці вже працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки.
  • Автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін.
Автор: Юлія Муріна