У Львові є постраждалі внаслідок ранкової атаки

Вранці російські військові атакували Україну ракетами. Зокрема, вдарили по Львову. На жаль, не минулося без постраждалих.

Так, під час ранкової атаки окупантів на Львів постраждали троє людей. В якому вони стані, розповів очільник ОВА, передає 24 Канал.

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Що вже відомо про постраждалих у Львові

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Спочатку Максим Козицький повідомив, що у Львові постраждали дві людини.

Це чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці,

– зазначив посадовець.

Уже незабаром розповів, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до трьох.

Ще одного чоловіка з гематомою надбрівної ділянки госпіталізували. Це також мешканець одного з будинків, які постраждали від вибухової хвилі,

– написав Козицький.

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