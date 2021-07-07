"Люблінський трикутник" може створювати карту інтеграції України в НАТО і ЄС, – Кубілюс
Джерело:24 канал
Формат "Люблінського трикутника" важливий як для України, так і Литви й Польщі. Його створили, щоб боротися з російською агресією.
Реформи й зміни в Україні втілюють в життя, але важливо переконати в цьому Європейський Союз та Північноатлантичний альянс. Про це в ефірі сказав литовський політик, депутат Європейського парламенту та радник президента України Андрюс Кубілюс.
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Україні потрібно швидше інтегруватися в ЄС та НАТО. У 2023 році саміт НАТО відбудеться в Литві. Кубілюс вважає, що партнери "Люблінського трикутника" вже мають мати чіткий план, як створювати ширшу коаліцію з НАТО. За таким принципом треба дивитися і на Європу, оскільки Польща головуватиме у 2025 році.
Люблінський трикутник може створювати дорожню карту, щоб за наступні 10 років Україна зробила більші кроки,
– наголосив політик.
Документ про історичний спадок
До "Люблінського трикутника" входить документ про історичний спадок. Кубілюс наголосив, що сама назва угоди й місто, де її уклали, пов'язані з історичними подіями у XVI столітті.
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"У цьому й суть, що на історичну пам'ять маємо шукати спільні погляди. Звісно, що між сусідами є суперечки, але історичний спадок нас об'єднує. У Литві ми теж мали непорозуміння з Польщею. Думаю, що все минуло й цей досвід може використати Україна", – сказав Кубілюс.
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Що відомо про "Люблінський трикутник"
- Це платформа співробітництва між Литвою, Польщею та Україною. Її метою є підтримка інтеграції України в ЄС та НАТО, а також спільна протидія російській агресії в Україні.
- Угода містить 3 документи. Це декларація про спільну історичну спадщину та цінності, план розвитку, заходи для протидії дезінформації, джерелом якої є Росія.
- Формат співпраці створили 28 липня 2020 року.
- Приєднатись також запрошували Білорусь.
- У липні 2021 року країни підписали карту розвитку об'єднання. Литва та Польща підтримують Кримську платформу та членство України в НАТО і ЄС.