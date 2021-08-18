Людей відтісняють військові: з'явились нові жахливі кадри евакуації з аеропорта в Кабулі
Джерело:24 канал
Евакуація людей з Кабулу триває. На жаль, не всі охочі можуть покинути Афганістан. Оскільки регулярні авіарейси скасували, люди намагаються втіснитись у літаки,що забирають іноземців.
У телеграм-каналах оприлюднили промовисте відео, на якому видно, як людей не пустили у літак. Їх не було у списках тих, хто має вилітати з країни.
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Людей відтісняли британські військові, які намагались пояснили, що їм доведеться залишитись в Кабулі.
Натомість афганці у розпачі викрикували про загрозу "Талібану" та благали про допомогу. Зокрема, наголошували, що терористи можуть вбити їх.
Хаос в аеропорту Кабула
Бойовики "Талібану" наказали іноземцям покинути країну. Інші держави евакуюють своїх громадян. Місцеві відчайдушно намагались втиснутись у літаки. Люди ризикували життям, чіпляючись за шасі літака.
В аеропорту Кабула утворився хаос. У результаті 40 людей загинули.Зверніть увагу! З Афганістану намагаються евакуювати близько 150 українців. За ними вже прибув літак, але він не може вилетіти. Річ у тім, що поки немає безпечного коридору та дозволу на зліт.
Що відбувається в Афганістані
- 15 серпня "Талібан" захопив Кабул. Люди в країні були перелякані, адже бойовики відомі особливо жорстокими покараннями.
- Самі таліби запевняли, що не збираються вчиняти самосуд над афганцями. Мовляв, все вирішуватиме шаріатський суд.
- Терористи оголосили загальну амністію для всіх урядовців та закликали афганців повертатись до роботи.
- Бойовики 18 серпня почали стріляти по мітингувальниках, які вийшли на акцію підтримки національного прапора в афганській провінції Нангархар. Загинули щонайменше 2 осіб.