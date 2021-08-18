Людей відтісняють військові: з'явились нові жахливі кадри евакуації з аеропорта в Кабулі

Евакуація людей з Кабулу триває. На жаль, не всі охочі можуть покинути Афганістан. Оскільки регулярні авіарейси скасували, люди намагаються втіснитись у літаки,що забирають іноземців.

У телеграм-каналах оприлюднили промовисте відео, на якому видно, як людей не пустили у літак. Їх не було у списках тих, хто має вилітати з країни.

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Людей відтісняли британські військові, які намагались пояснили, що їм доведеться залишитись в Кабулі.

Натомість афганці у розпачі викрикували про загрозу "Талібану" та благали про допомогу. Зокрема, наголошували, що терористи можуть вбити їх.

Хаос в аеропорту Кабула

Бойовики "Талібану" наказали іноземцям покинути країну. Інші держави евакуюють своїх громадян. Місцеві відчайдушно намагались втиснутись у літаки. Люди ризикували життям, чіпляючись за шасі літака.

В аеропорту Кабула утворився хаос. У результаті 40 людей загинули.

Що відбувається в Афганістані

15 серпня "Талібан" захопив Кабул. Люди в країні були перелякані, адже бойовики відомі особливо жорстокими покараннями.

Самі таліби запевняли, що не збираються вчиняти самосуд над афганцями. Мовляв, все вирішуватиме шаріатський суд.

Терористи оголосили загальну амністію для всіх урядовців та закликали афганців повертатись до роботи.

Бойовики 18 серпня почали стріляти по мітингувальниках, які вийшли на акцію підтримки національного прапора в афганській провінції Нангархар. Загинули щонайменше 2 осіб.