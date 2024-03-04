Полюватимуть на цілі в повітрі: в ГУР анонсували нові можливості морських дронів Magura
Джерело:УП
Розробники морських дронів Magura анонсували модифікацію власних безпілотників. Ці дрони хочуть зробити придатними для полювання на російські цілі в повітрі.
Зокрема, на морських безпілотниках типу Magura планують розмістити засоби ППО і, можливо, інші системи ураження. Це сталося після успішного знищення цими морськими дронами російських катерів і кораблів.
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Дрони Magura планують модифікувати
Очільник ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що зараз спеціалісти працюють над тим, щоб на безпілотну платформу поставити засоби ППО.
Я не технік, але розумію, що це задача доволі складна. Бо ж потрібні засоби виявлення цілі, захоплення повітряного об'єкта, засіб ураження – і це все треба розмістити на досить малій платформі,
– підкреслив глава української розвідки.
Буданов зауважив, що це непроста задача чисто технічно, але вона реальна.
Водночас один із розробників морських безпілотників розповів про проблеми, з якими стикаються під час забезпечення стабільності безпілотника в умовах хвильових ударів і перепадів тиску. Розробник наголосив на необхідності стабілізатора, здатного поглинати такі вібрації, для того, щоб системи озброєння могли ефективно функціонувати.
Втім, прогрес у цій сфері вже є, і незабаром дрони будуть оснащені різними модулями для ураження наземних, надводних і повітряних цілей. Крім того, розробляються технології, які зроблять безпілотники менш помітними для виявлення, з потенційною можливістю занурюватися під воду на тривалий час.
Magura ефективно відпрацювали по надводних цілях
- Журналісти CNN розповіли, що російський ракетний катер "Івановєц" 1 лютого 2024 року потопили 6 безпілотників типу Magura. Ці українські БпЛА важко побачити у відкритому морі і вони вражають своєю маневровістю.
- Ці морські дрони також потопили великий десантний корабель "Цезар Куніков". Унаслідок успішної роботи Magura V5 ВДК "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.
- Варто зазначити, що морський дрон Magura V5 є українською розробкою, яка довела свою ефективність проти ворожого флоту у Чорному морі. Детальніше про морський дрон Magura, його характеристики і успішні операції – читайте у матеріалі.