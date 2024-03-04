Полюватимуть на цілі в повітрі: в ГУР анонсували нові можливості морських дронів Magura

Розробники морських дронів Magura анонсували модифікацію власних безпілотників. Ці дрони хочуть зробити придатними для полювання на російські цілі в повітрі.

Зокрема, на морських безпілотниках типу Magura планують розмістити засоби ППО і, можливо, інші системи ураження. Це сталося після успішного знищення цими морськими дронами російських катерів і кораблів.

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Дрони Magura планують модифікувати

Очільник ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що зараз спеціалісти працюють над тим, щоб на безпілотну платформу поставити засоби ППО.

Я не технік, але розумію, що це задача доволі складна. Бо ж потрібні засоби виявлення цілі, захоплення повітряного об'єкта, засіб ураження – і це все треба розмістити на досить малій платформі,

– підкреслив глава української розвідки.

Буданов зауважив, що це непроста задача чисто технічно, але вона реальна.

Водночас один із розробників морських безпілотників розповів про проблеми, з якими стикаються під час забезпечення стабільності безпілотника в умовах хвильових ударів і перепадів тиску. Розробник наголосив на необхідності стабілізатора, здатного поглинати такі вібрації, для того, щоб системи озброєння могли ефективно функціонувати.

Втім, прогрес у цій сфері вже є, і незабаром дрони будуть оснащені різними модулями для ураження наземних, надводних і повітряних цілей. Крім того, розробляються технології, які зроблять безпілотники менш помітними для виявлення, з потенційною можливістю занурюватися під воду на тривалий час.

Magura ефективно відпрацювали по надводних цілях