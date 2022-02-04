Макрон наступного тижня відвідає Росію, а потім Україну

4 лютого 2022 , 09:26
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Джерело:

AFP

Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Росію 7 лютого. Вже наступного дня глава держави здійснить візит в Україну.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на Єлисейський палац. Візит буде присвячений зростанню напруги між Заходом та Росією – в контексті України.

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Макрон поговорив з Путіним та Зеленським телефоном

Ввечері 3 лютого Еммануель Макрон провів телефонні перемовини з президентами Росії та України. У розмові з Володимиром Путіним глава Франції  обговорив безпекову ситуацію навколо України. Очільник Кремля не оминув нагоди поскаржитись на дії української влади. Мовляв, офіційний Київ продукує "провокаційні заяви", а  також "порушує мінські домовленості".

Також Макрон поспілкувався з Володимиром Зеленським на цю саму тему – загрози біля українського кордону. Президент України наголосив, Зеленський зазначив, що розмова мала на меті активізувати мирний процес у межах нормандського формату.

Про що Макрон ще спілкувався з Путіним та Зеленським:

  • використання позитивного прогресу у нормандському форматі для досягнення довготривалого рішення на Донбасі,
  • стратегічний баланс у Європі, який дасть змогу знизити ризики й гарантувати безпеку на континенті.

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Зверніть увагу! У лютому теж запланував зустрічі з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним канцлер Німеччини Олаф Шольц. Спочатку він поїде в Україну, а потім до Росії.

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  • Раніше президент Франції обговорив можливий напад Росії на Україну з главою Білого дому Джо Байденом.
  • Обидва президенти наголосили на своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.
  • Також вони обговорили можливі наслідки для Росії у випадку ескалації конфлікту.
  • Наприкінці січня Макрон розмовляв і з Володимиром Путіним. Той вкотре поскаржився на те, що "гарантії безпеки" Росії відкинули.
  • Спільну відповідь на агресію Росії французький президент обговорював із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Політики сподіваються на деескалацію, але готові й покарати Кремль, якщо він наважиться на новий напад.

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Автор: Ірина Пундор