Макрон наступного тижня відвідає Росію, а потім Україну

Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Росію 7 лютого. Вже наступного дня глава держави здійснить візит в Україну.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на Єлисейський палац. Візит буде присвячений зростанню напруги між Заходом та Росією – в контексті України.

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Макрон поговорив з Путіним та Зеленським телефоном

Ввечері 3 лютого Еммануель Макрон провів телефонні перемовини з президентами Росії та України. У розмові з Володимиром Путіним глава Франції обговорив безпекову ситуацію навколо України. Очільник Кремля не оминув нагоди поскаржитись на дії української влади. Мовляв, офіційний Київ продукує "провокаційні заяви", а також "порушує мінські домовленості".

Також Макрон поспілкувався з Володимиром Зеленським на цю саму тему – загрози біля українського кордону. Президент України наголосив, Зеленський зазначив, що розмова мала на меті активізувати мирний процес у межах нормандського формату.

Про що Макрон ще спілкувався з Путіним та Зеленським:

використання позитивного прогресу у нормандському форматі для досягнення довготривалого рішення на Донбасі,

стратегічний баланс у Європі, який дасть змогу знизити ризики й гарантувати безпеку на континенті.

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Макрон про загрозу повномасштабної війни з боку Росії: коротко

Раніше президент Франції обговорив можливий напад Росії на Україну з главою Білого дому Джо Байденом.

Обидва президенти наголосили на своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Також вони обговорили можливі наслідки для Росії у випадку ескалації конфлікту.

Наприкінці січня Макрон розмовляв і з Володимиром Путіним. Той вкотре поскаржився на те, що "гарантії безпеки" Росії відкинули.

Спільну відповідь на агресію Росії французький президент обговорював із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Політики сподіваються на деескалацію, але готові й покарати Кремль, якщо він наважиться на новий напад.

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