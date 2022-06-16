Макрон пояснив, навіщо стільки разів дзвонив Путіну, і написав твіт українською

Президент Франції Емманюель Макрон розповів, що іноді його дзвінки до Володимира Путіна відбувалися на прохання Києва, проте все частіше він дзвонив до лідера Кремля за власною ініціативою.

Макрон про дзвінки Путіну

Президент Франції під час візиту до Києва підтвердив українським журналістам, що його спілкування з Путіним не дало результату, і тепер він це особливо відчуває.

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Він заявив, що з огляду на ту кількість годин, які він провів у розмовах з Путіним, і враховуючи те прозріння після відвідин Ірпеня та Бучі, Макрон дуже розчарований.

"Розчарування – це навіть недостатньо сильне слово, зважаючи на те, до чого привели дії цієї людини", – пояснив він.

Еммануель Макрон наголосив, що часом і українська влада просила його подзвонити у Кремль.

Іноді я дзвонив на прохання президента Зеленського, коли він хотів донести до Путіна певні месіджі чи пропозиції,

– заявив президент Франції.

Він також стверджує, що не мав ілюзій щодо намірів російського лідера.

"Саме тому я доклав стільки зусиль, щоби ця війна не починалася. Тому я взимку їздив у Москву, і до того стільки часу провів з цією людиною. Бо я розумів, що кожен новий крок буде створювати щось незворотнє і для України, і для Росії", – наголосив Макрон.

Макрон написав твіти українською

Після візиту до Києва Еммануель Макрон написав три твіти українською мовою.

Перш за все, президент Франції наголосив, що Україна є частиною європейської родини.

Разом із своїми партнерами з Німеччини, Італії та Румунії, підтримуючи статус України, як безпосереднього кандидата на вступ до Європейського союзу, ми підтверджуємо це президенту Зеленському,

– написав він.



Згодом він додав, що у найближчі дні, як тільки Єврокомісія визначить рамки для обговорення, 27 держав-членів ЄС, повинні будуть разом прийняти важливі історичні рішення, щоб втілити обіцянки. "Ми повинні показати Україні рішучий і чіткий вчинок", – висловився він.

Окрім того, Макрон зазначив, що у короткостроковій перспективі для розробки з Україною відповідей на питання безпеки, енергетики, мобільності, зміцнення інфраструктури та молоді, європейцям потрібно буде знайти нові форми союзів.

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