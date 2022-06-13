Макрон цинічно та нахабно спекулює членством України в ЄС, – Піонтковський

Наступного тижня буде обговорюватися питання щодо надання Україні статусу кандидата у ЄС. Відомо, що за це рішення здебільшого виступив Європарламент, який відображає громадську думку.

Ця думка Європи не змінилася, вона чітко на боці України. Водночас ціла низка країн чітко проти надання статусу, зокрема мовиться про позицію президента Франції Емануеля Макрона. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський.

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Нахабна заява Макрона

Експерт зауважив, що сьогодні Україна героїчно захищає усю Європу – від "Бучі" на території Провансу, до прикладу. Саме тому заява Макрона є неймовірно нахабною. Спершу президент Франції сказав, що пройдуть десятиліття, перш ніж Україна досягне критеріїв вступу до ЄС.

Раптом він передумав. Тепер вирішив підмахнути якимсь папірцем. Він шантажує Україну,

– зауважив публіцист.

Піонтковський переконаний, що коли в країні війна, папірці не мають жодного значення. Важливим є лише один параметр – це кількість встановлених "хамерсів" (реактивних систем залпового вогню). "Чотири на території Польщі – це недостатньо. Потрібно 100 на території України", – вважає він.

Тепер Макрон пропонує погодитися з планом капітуляції, а натомість – надати Україні статус кандидата в ЄС. "Це жахливий цинізм. На мою думку, необхідно дати дуже жорстку відсіч та висловитися щодо всієї діяльності цього французького пана", – підсумував він.

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Позиція Макрона щодо України