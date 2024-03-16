Макрон відповів, чи говоритиме з Путіним, якщо той подзвонить
Макрон запевняє, що Путін не може і не має перемогти у війні проти України. Водночас французькому президенту поставили запитання стосовно того, чи готовий він говорити з кремлівським ватажком.
Голова Єлисейського палацу дав інтерв'ю українським журналістам, яке транслювали в ефірі національного телемарафону у суботу, 16 березня. Про це інформує 24 Канал.
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Чи говоритиме Макрон з Путіним
Президент Франції наголосив на непохитній підтримці України та посилення обороноздатності нашої держави у розмові з представницями ЗМІ. Разом з тим він ствердно відповів на запитання стосовно того, чи говоритиме з Путіним, але пояснивши це тим, що Париж має бути "нервом війни" – сприяти, зокрема, деескалації.
Так, я візьму слухавку, тому що я розумію, що це моя відповідальність. Я послухаю, що він відповідатиме. Я вважаю, що роль Франції полягає в тому, аби бути "нервом війни". З одного боку, передати Україні все необхідне, посилити її обороноздатність, але, з іншого боку, робити усе, аби була деескалація,
– констатував Макрон.
За словами французького лідера, головна ціль для Заходу зараз – стійкий, сталий і справедливий мир. Він готовий вислухати Владіміра Путіна, якщо той матиме намір щось запропонувати. Крім того, голова Єлисейського палацу акцентує, що переговори можливі лише тоді, коли на них йдуть дві сторони.
Макрон привертає увагу ЗМІ
- У лютому президент Франції заявив, що не варто виключати можливість введення військ Заходу в Україну, що викликало жваві дискусії у пресі, а також демократичному політикумі. Згодом він повторив цю тезу в інтерв'ю 14 березня, наголосивши на тому, що чимало кроків, які Захід визначав як "неможливі", урешті-решт таки ставали реальністю.
- Голова Єлисейського палацу наголошував, що між Львом і Страсбургом всього 1500 кілометрів. Це означає, що війна у Європі триває уже зараз. За його словами, західний світ повинен робити усе, аби сприяти миру – тобто допомогати Україні й уникати ескалації. Макрон акцентує, що це не просто конфлікт, а боротьба за існування.
- Уже 15 березня президент Франції зустрівся зі своїми колегами з Веймарського трикутника в Берліні – канцлером Німеччини Олафом Шольцом і прем'єром Польщі Дональдом Туском. Вочевидь, зустріч мала на меті віднайти консенсус щодо риторики цих країн. Слід сказати, що Польща та Німеччина рішуче відкинули можливість відправлення військ НАТО в Україну.