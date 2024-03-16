Макрон відповів, чи говоритиме з Путіним, якщо той подзвонить

Макрон запевняє, що Путін не може і не має перемогти у війні проти України. Водночас французькому президенту поставили запитання стосовно того, чи готовий він говорити з кремлівським ватажком.

Голова Єлисейського палацу дав інтерв'ю українським журналістам, яке транслювали в ефірі національного телемарафону у суботу, 16 березня. Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також Річ навіть не у лідерстві: що Макрон намагається показати Путіну своєю поведінкою

Чи говоритиме Макрон з Путіним

Президент Франції наголосив на непохитній підтримці України та посилення обороноздатності нашої держави у розмові з представницями ЗМІ. Разом з тим він ствердно відповів на запитання стосовно того, чи говоритиме з Путіним, але пояснивши це тим, що Париж має бути "нервом війни" – сприяти, зокрема, деескалації.

Так, я візьму слухавку, тому що я розумію, що це моя відповідальність. Я послухаю, що він відповідатиме. Я вважаю, що роль Франції полягає в тому, аби бути "нервом війни". З одного боку, передати Україні все необхідне, посилити її обороноздатність, але, з іншого боку, робити усе, аби була деескалація,

– констатував Макрон.

За словами французького лідера, головна ціль для Заходу зараз – стійкий, сталий і справедливий мир. Він готовий вислухати Владіміра Путіна, якщо той матиме намір щось запропонувати. Крім того, голова Єлисейського палацу акцентує, що переговори можливі лише тоді, коли на них йдуть дві сторони.

Макрон привертає увагу ЗМІ