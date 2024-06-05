Макрон візьме участь у Саміті миру в Швейцарії, – AFP

Президент Франції Еммануель Макрон візьме участь у Саміті миру у Швейцарії. Країна планує надавати Україні політичну і дипломатичну підтримку.

Саміт миру, який організовує Україна, відбудеться 15 – 16 червня в швейцарському містечку Бюргеншток неподалік Люцерна.

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Макрон візьме участь у Саміті миру

Єлисейський палац 5 червня підтвердив участь президента Франції у Саміті миру.

В адміністрації Макрона повідомили, що Франція не лише має намір надавати Україні військову допомогу у довгостроковій перспективі, а й "надавати політичну та дипломатичну підтримку".

Зеленський та Макрон підпишуть дві угоди

Україна і Швейцарія розпочали підготовку до Саміту на рівні лідерів країн ще в січні 2024 року. Очікують, що на захід прибуде понад 100 делегатів від різних держав.

Володимир Зеленський під час візиту до Франції у п'ятницю, 7 травня, також підпише з Макроном дві угоди. Йдеться про надання кредитів і грантів на суму 650 мільйонів євро.

Як повідомляється, укладені угоди будуть спрямовані на підтримку місцевих органів влади та критично важливої інфраструктури, зокрема енергетичної, в Україні.

Ці кошти будуть використані для фінансування великих проєктів, для зміцнення або заміни енергетичної інфраструктури, яка виходить з ладу,

– наголосили в адміністрації.

Хто ще з світових лідерів приїде на Саміт миру