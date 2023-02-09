Макрон нагородив Зеленського найвищою нагородою Франції

Відносини між Україною та Францією з кожним днем стають все дедалі міцнішими. Зокрема, стало відомо, що президент Еммануель Макрон нагородив Володимира Зеленського орденом Почесного легіону. Це найвища відзнака, яку можуть вручити в його країні.

Ввечері 8 лютого глава нашої держави прибув до Парижа, де провів перемовини з Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольцом. Під час цього візиту у своїх соціальних мережах французький лідер опублікував відео, на якому нагороджує Зеленського.

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Теплі відносини між Макроном та Зеленським

Зауважимо, що орден Почесного легіону французький президент може вручити за бездоганні та видатні цивільні чи військові заслуги. Орден є найвищою нагородою Франції від 19 травня 1802 року, коли було його засновано.

Данина поваги Україні та її народу. Шана тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість,

– написав Еммануель Макрон.

Водночас він опублікував відео з Володимиром Зеленським. На ньому видно, що лідери обох держав обмінюються люб'язностями під час церемонії нагородження та опісля міцно тримаються за руки.

Макрон нагороджує Зеленського орденом Почесного легіону: дивіться відео зі соцмереж президента Франції

Другий візит Зеленського за кордон: що слід знати

До цієї теми варто детально описати візит глави нашої держави за кордон. Власне, зазначимо, що це друга за рахунком поїздка за межі нашої держави Володимира Зеленського від початку широкомасштабної війни.