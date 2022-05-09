Макрон їде в Берлін, щоб поговорити з Шольцом про війну в Україні

Еммануель Макрон 9 травня відвідає Берлін з робочим візитом. Це буде перша поїздка президента у Німеччину в другій каденції.

У Німеччині президент Франції зустрінеться з канцлером Олафом Шольцом. Зустріч запланована на 18:00 за французьким часом.

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Деталі зустрічі політиків

За даними DPA, цим візитом Макрон хоче показати, що дуже цінує відносини з Німеччиною. Важливими темами переговорів стануть:

війна в Україні,

європейський суверенітет,

оборона,

енергопостачання,

відносини з країнами Балтики,

політика Європейського Союзу щодо Китаю.

Макрон вже поговорив з Путіним: що відомо

У Парижі 7 травня відбулася інавгурація новообраного президента Макрона. Під час своєї промови політик згадав про війну в Україні. Він наголосив, що працюватиме для її зупинення та допоможе перемогти демократії і мужності.

До свого переобрання Макрон ледь не щодня говорив телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Через це політика активно критикували, а прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький навіть поставив французького президента в один ряд з Адольфом Гітлером, Йосипом Сталіним і Полом Потом. Сам Макрон казав, що про таку комунікацію з очільником Кремля його просив український лідер Володимир Зеленський. Крім того, політик наголошував, що Франція не воює з Росією.

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Коли ж з'явилася інформація про звірства російської армії у Бучі, французький президент перестав зідзвонюватися з російським колегою. Загалом вони не спілкувалися близько 2 місяців.

Після переобрання Макрон спершу подзвонив Зеленському, а вже через кілька днів – Путіну. Тоді він говорив з агресором близько 2 годин.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Макрона не вести переговори з Росією на її умовах. Крім того, він порадив президенту утриматися від будь-яких контактів з Кремлем.

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