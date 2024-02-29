Кожне слово зважене, – Макрон про свою резонансну заяву щодо введення військ НАТО в Україну

Днями президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає варіант введення військ Альянсу на територію України. Наразі французький лідер пояснив свою позицію.

Нагадаємо, що раніше Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Однак, за його словами, серед світових лідерів наразі немає єдиного консенсусу щодо цього.

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Макрон пояснив свою резонансну заяву

Президент Франції Еммануель Макрон наголошує, що його позиція щодо можливості введення західних військ в Україну є зваженою та продуманою. Про це він заявив у кулуарах урочистого відкриття Олімпійського селища в Сан-Сен-Дені, що на півночі країни.

Кожне слово, яке я вимовляю на цю тему, є зваженим, продуманим і виваженим,

– наголосив він.

Втім, французький лідер відмовився від "геополітичних коментарів". На його думку, олімпійське селище – це не місце для подібних розмов.

Що цьому передувало: основне