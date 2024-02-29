Кожне слово зважене, – Макрон про свою резонансну заяву щодо введення військ НАТО в Україну
Джерело:Le Monde
Днями президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає варіант введення військ Альянсу на територію України. Наразі французький лідер пояснив свою позицію.
Нагадаємо, що раніше Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Однак, за його словами, серед світових лідерів наразі немає єдиного консенсусу щодо цього.
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Макрон пояснив свою резонансну заяву
Президент Франції Еммануель Макрон наголошує, що його позиція щодо можливості введення західних військ в Україну є зваженою та продуманою. Про це він заявив у кулуарах урочистого відкриття Олімпійського селища в Сан-Сен-Дені, що на півночі країни.
Кожне слово, яке я вимовляю на цю тему, є зваженим, продуманим і виваженим,
– наголосив він.
Втім, французький лідер відмовився від "геополітичних коментарів". На його думку, олімпійське селище – це не місце для подібних розмов.
Що цьому передувало: основне
- Президент Франції Еммануель Макрон 25 лютого дав пресконференцію за підсумками конференції на підтримку України. Зокрема, у ході розмови він допустив можливість введення військ НАТО в Україну.
- Присутність такої дискусії у НАТО підтвердив і словацький прем'єр Роберт Фіцо. За його словами, окремі країни-члени допускають можливість присутності військ Альянсу на території після укладення двосторонньої угоди між ними та Україною.
- За словами представника Єлисейського палацу, французький лідер своїми заявами про можливість розміщення військ НАТО в Україні сигналізував Владіміру Путіну про рішучість та бажання Франції не допустити будь-якої перемоги Росії у її повномасштабному вторгненні.
- Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь 28 лютого заявив, що країна може відправити своїх солдатів до України. Він зазначив, що мова не йде про безпосередню участь французьких військових на фронті.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України. Він наголосив на підтримці, яку надають союзники Україні від 2014 року, і після повномасштабного вторгнення вони активізувалися в цьому питанні.
- Володимир Зеленський розповів, що раніше говорив з Еммануелем Макроном щодо заходів, які допомогли б посилити українські війська на полі бою. Зокрема, мовилося безпосередньо про технічні засоби.