Макрон вважає війну "великою помилкою Путіна", але планує знову з ним поговорити

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що переговори України з режимом Владіміра Путіна все ще можливі. Французький лідер заявив, що мир повинна підтримувати Україна.

Про це Макрон сказав перед зустріччю з президентом США Джо Байденом. Відповідаючи на питання, яким повинен бути успішний мир в Україні, Макрон сказав, що він має бути "стійким" і підтримуватись українцями.

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Макрон вважає, що переговори все ще можливі

Хороший мир – це не мир, який буде нав'язаний українцям іншими, № 1. Хороший мир – це мир, який не буде прийнятий у середньостроковій або довгостроковій перспективі однією з двох сторін,

– заявив французький президент.

На думку Макрона, Путін зробив "величезну помилку, розпочавши цю війну". Він підкреслив, що Путін сам вирішив, ґрунтуючись на фейковому наративі, що нібито НАТО планує використати Україну для нападу на Росію, "що зовсім неправильно".

Макрон сподівається, що Путін буде "раціональним" у переговорах про припинення війни.

"Путін біля керма, і він при владі вже давно… Він знає свій народ. Я думаю, що він помилився", – сказав французький лідер і додав, що переговори все ще можливі.

Макрон планує поговорити з Путіним

Макрон заявив, що поговорить із президентом Росії Владіміром Путіним, пише AFP. Під час офіційної поїздки до Вашингтона Макрон сказав, що збирається зробити це "найближчими днями".

Та перед розмовою з кремлівським диктатором, як наголосив французький лідер, він планує провести переговори з Байденом.

Чиновники Білого дому очікують, що дискусії про Україну будуть у центрі уваги під час візиту президента Франції, повідомляє The Washington Post.

Говорячи про розмови з Путіним, за що Макрона критикували, він сказав, що його переконання і прагматичний підхід "полягають у тому, що я маю взаємодіяти з чинними лідерами та тим, хто відповідає за країну".

Водночас прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що в графіку Путіна поки немає телефонної розмови з Макроном.

Яка позиція Макрона щодо війни в У країні

Французький лідер намагається підтримувати зв'язок з Путіним і сподівається, що війна в Україні закінчиться мирними переговорами. Проте на Заході дедалі більше побутує думка, що Росія повинна програти війну.

Про це заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг, який запевнив, що країни Альянсу будуть підтримувати України до останнього. Столтенберг наголошував, що колективний Захід не має права допустити перемогу Росії.

Крім того, схоже, позицію змінила Німеччина, яка днями визнала Голодомор геноцидом українців. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сказав, що заклики до припинення вогню в Україні – безвідповідальні.

Україна планує звільнити всі тимчасово окуповані території і, як сказав міністр оборони Олексій Резніков, заручилася підтримкою партнерів.

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