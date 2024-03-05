Вдень 5 березня президент Франції Еммануель Макрон звернувся до лідерів країн Європи. Він наголосив, що станом на зараз не час "бути боягузами".

Російський публіцист з США Андрій Піонтковський заявив, що центральна ідея французької політичної еліти завжди працювала на користь Росії. Однак зараз вона почала працювати на користь України.

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Європі не час бути боягузами

Французький лідер у вівторок, 5 березня, заявив, що наразі союзникам України настав час активізуватися.

Ми, безумовно, наближаємося до моменту, коли в нашій Європі буде доречно не бути боягузом,

– наголосив Макрон.

Згадуючи про вторгнення Росії в Україну, він сказав, що Франція і Чехія "чудово розуміють, що війна знову триває на нашій землі (у Європі – 24 Канал)".

За його словами, деякі держави, які стали нестримними, з кожним днем посилюють загрозу нападу.

Очільник Франції додав, що Європі доведеться "відповідати історії та мужності, якої вона вимагає". Однак жодних деталей стосовно цієї заяви вказано не було.

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