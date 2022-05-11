Раніше Еммануель Макрон заявляв, що Євросоюз має розробити нову спільну систему безпеки, яка, зокрема, б сприяла зниженню напруги у відносинах з Росією. Тепер президент Франції починає "грати свою стару гру".

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, Макрон знову почав грати у свою гру.

Жданов впевнений, що через деякий час президент Франції знову підніме питання створення сил безпеки у Європі.

А це буде означати "НАТО, до побачення"... Він же навіть за першого терміну президентства був ініціатором цього. А тепер його нічого не стримує. Він втретє не може стати президентом через Конституцію,

– наголосив експерт.

Олег Жданов каже, що Еммануель Макрон на сьогодні є найвільнішим політиком у Європі.

Довідка! Президент Франції закликав Євросоюз створити і реалізувати новий план загальноєвропейської безпеки, який включатиме заходи для послаблення напруження у відносинах з Росією. Про це він заявив під час виступу у Європарламенті 19 січня 2022 року.

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Позиція Макрона щодо війни в Україні: останні новини

Еммануель Макрон переміг на виборах Франції у квітні 2022 року, зберігши за собою посаду президента країни. Його інавгурація відбулася 7 квітня. Під час своєї промови політик згадав про війну в Україні. Він наголосив, що працюватиме для її зупинення та допоможе перемогти демократії та мужності.

Ще до цього він провів дві важливі телефонні розмови. 30 квітня Еммануель Макрон зателефонував Володимиру Зеленському. Лідери країн обговорили шляхи подальшої співпраці проти російської агресії. Зокрема, йшлося про оборонне питання, взаємодію на шляху України до членства у ЄС та розслідування російських воєнних злочинів.

3 травня Макрон зателефонував Путіну – розмова тривала дві години. Це була перша розмова між політиками з того часу, як світ дізнався про звірства росіян в Бучі. До цього вони часто зідзвонювалися.

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