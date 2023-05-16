Франція відчуває слабкість Росії: Макрон розпочав гру, погоджену з Китаєм
Еммануель Макрон нещодавно заявив, що Росія повністю залежна від Китаю і є його васалом. Щобільше, він додав, що не можна допустити перемоги Росії на полі бою. Такі заяви, найімовірніше, обумовлені з КНР.
Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, заяви лідера Франції про слабкість Росії йдуть на користь не лише Україні, але й Китаю.
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Елемент гри Китаю та Франції
Днями президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія – це васал Китаю. І вона не повинна здобути перемогу на полі бою. Цікаво, що ще у квіті Макрон відвідував Пекін та опісля закликав до переговорів.
У Макрона достатньо амбівалентне мислення і він постійно десь "роздвоюється". Намагається паралельно займатися двома речами, які іноді суперечать одна одній. Тобто потужно підтримує Україну, треба віддати належне, але з іншого боку – рік намагається подивитись в очі Путіну та сісти за стін перемовин,
– зазначив Ігор Рейтерович.
Така зміна риторики Макрона, за припущенням політолога, може бути обумовлена двома факторами:
- все більше відчувається слабкість Росії;
- у Франції порахувати, що поразка Росії в Україні та перетворення на васала Китаю, не означатиме, що Париж не зможе комунікувати з КНР і отримувати для себе бонуси та преференції.
Зокрема, під час візиту до Пекіну президент Франції підписав багато угод, значна частина яких стосувалась французько-китайських, а не європейсько-китайських відносин.
"Видно, що канал комунікації між Францією та Китаєм зберігається, він потужніший ніж між Китаєм та європейськими інституціями. Можливо, навіть за певними домовленостями він (Макрон – 24 Канал), виступив з такими заявами. Бо об'єктивно, ці заяви йдуть на користь не лише Україні, а КНР", – підкреслив Рейтерович.
Адже вони підкреслюють слабкість Росії та змушують тих же російських еліт дивитися в бік Китаю. Зокрема, йти на певні домовленості, попри те, що в деяких сферах Росія й так повністю "лягла" під Китай.
В таких діях Макрона простежується елемент гри та певне погодження заяв, які лунають від президента Франції та від Китаю.
Ігор Рейтерович про мотиви Макрона та залежність Росії від Китаю: дивіться відео
Відносини Росії та Китаю: останні новини
- Останнім часом дипломатичні взаємини Пекіну та Москви стали дещо напруженішими. Зокрема, лідер КР Сі Цзіньпін не привітав Владіміра Путіна з найсакральнішим святом усіх росіян – "Днем перемоги". Про це не було інформації у жодних китайських медіа. Російські пропагандисти також не говорили нічого про "міцну дружбу" та підтримку Китаю.
- Щобільше, 1 травня Генасамблея ООН вкотре проголосувала за резолюцію, у якій Росія визнана агресором. "За" проголосував і Китай. Варто наголосити, що вперше за час повномасштабного вторгнення КНР підтримала резолюцію ООН.
- Крім того, Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель вважає, що Китай планує використати поразку Росії у війні у власних цілях. Зараз Пекін скористався нагодою, аби заявити про себе як про неагресивну державу, що не розпочинає війни та не тисне на інші країни.