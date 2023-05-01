Не стало ще одного сина України: на фронті загинув 23-річний воїн з Дніпропетровщини
Під час виконання бойового завдання на фронті загинув український військовий Максим Гостєв. Він родом з Криворізького району Дніпропетровщини.
Загиблому захиснику було лише 23 роки. Він був гідний нащадок своєї нації.
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Що відомо про загиблого воїна
Максим Гостєв загинув під час виконання бойового завдання. У Вакулівській громаді наголосили, що Україна втратила ще одного свого вірного сина, який героїчно боровся з окупантами.
Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі матері, рідних, друзів, знайомих,
– зазначили у громаді.
Попрощалися з Максимом 30 квітня в його рідному селі Вакулове. Провести в останню путь Героя прийшли близькі та земляки хлопця.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника з приводу непоправної втрати. У ці гіркі хвилини ми всією спільнотою схиляємо голови у скорботній шані перед пам’яттю Героя, який віддав молоде життя, захищаючи спокій кожного українця", – додали у громаді.
Максим Гостєв загинув під час виконання бойового завдання / фото громади
Втрати України на війні
- Нещодавно під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Невельське Донецької області загинув сержант Федір Стригун. До повномасштабного вторгнення він був хліборобом.
- Також у боях за нашу державу загинув Андрій Лінійчук з позивним "Кельт" – воїн, який збив найбільшу кількість ворожих повітряних цілей за час повномасштабної війни.
- У боях за Бахмут нещодавно загинув американський доброволець Купер "Харріс" Ендрюс. За словами журналіста Джейка Ханрахана, чоловікові було 26 років. Раніше він служив у морській піхоті США та був активістом лівих сил.