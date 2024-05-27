У Третій штурмовій різко розкритикували Шольца, який проти ударів по Росії західною зброєю

Заступник командира 3-ї ОШБр відреагував на слова канцлера Німеччини Олафа Шольца, який заявив, що проти ударів по Росії західною зброєю. Максим Жорін обурився побоюванням німецького лідера щодо "ескалації".

На думку українського військового, говорити про ризик "великої війни", зважаючи на бомбардування росіянами українських міст – це слабкість західних лідерів.

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Лишилась тільки ядерна зброя

Жорін стверджує, що бомбардування росіянами українських міст і все, що відбувається на фронтах – вже давно стало настільки великою війною, що ніякої подальшої "ескалації" не може бути.

Я так розумію, х***рити КАБами по "Епіцентру" посеред вихідного дня, з сотнями відвідувачів – це ще не велика війна. А відповідати ударами по російській території, це вже "ескалація",

– говорить Максим Жорін.

За словами заступника командира 3 ОШБр, росіянам залишилось хіба що ядерну зброю застосувати, але враховуючи масштаби обстрілів українських міст, тактична ядерна зброя не буде чимось катастрофічним.

Слабкість Заходу – не новина

Жорін наголошує, що країни Заходу зараз слабкі та все ще намагаються гратись в якісь рамки з Росією. Водночас окупанти плювали на всі можливі правила, як і на сам Захід. Вони своїх союзників визначили, працюють з ними дуже ефективно. І думка Шольца чи когось іншого нікого там не цікавить.

На думку військового, головна проблема України в тому, що доки ми не налагодимо власне військове виробництво, будемо повністю залежати від своїх союзників з "комплексами неповноцінності".

Позиції західних лідерів різняться