Мобілізація в Україні: чоловік, якого мати годує з ложки, доводить свою непридатність до служби

Під час військо-лікарської комісії (ВЛК) хлопця з інвалідністю визнали придатним до військової служби. Громадські діячі контролюють, щоб Максима Байду з Вінницької області не мобілізували.

За останній тиждень у ЗМІ набули розголосу випадки, коли людей з інвалідністю намагаються мобілізувати – на жаль, на Одещині чоловік помер, отримавши повістку. Зараз своє право не бути мобілізованим доводить Максим Байда з Вінниччини.

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Що відомо про ситуацію

Максим Байда має третю групу інвалідності та легку розумову генетичну відсталість. Якщо хвилюється, йому відбирає мову, а в сиру погоду 34-річному хлопцеві важко рухатися. Мати часом годує сина з ложки та супроводжує у вбиральню.

Коли у приписного свідоцтва закінчився термін дії, Байди пішли до військкомату, де отримали направлення на ВЛК. Низка лікарів написала, що Максим придатний до військової служби, – це хірург, невропатолог, терапевт і ЛОР. Шокованій матері пояснили: "руки-ноги є – отже придатний".

На кричущий випадок звернули увагу громадські діячі. Вінницька діячка Галина Верещага контролює, щоб Максима не мобілізували, а лікарі звинувачуюють її і матір Максима в "роздуванні" ситуації.

Як лікарі пояснюють свої дії

За даними Галини Верещаги, у Максима Байди під час обстежень виявили гепатит С.

Віталій Чорний, головний лікар Шаргородської міської лікарні, де Максим проходив ВЛК, говорить, що медики зробили все правильно. Він стверджує: медогляд – частина процедури, "ніхто ні в яку армію його не брав".

Чому ж лікарі написали людині з інвалідністю, що вона придатна до військової служби? За словами Віталія Чорного, лікарі питали Максима, чи має скарги. А оскільки він не сказав, що має, то ЛОР, терапевт і хірург поставили позначку про придатність.

Головний лікар запевняє: голова ВЛК винесе свій вердикт про придатність або непридатність, лише коли будуть готові аналізи Максима.

Звичайно ж, не буде сказано, що чоловік придатний. В Україні нікого з третьою групою інвалідністі та гепатитом С до армії не беруть. Лікарі все робили правильно, згідно з інструкціями. Вони (мати Байди та Галина Верещага – 24 Канал) самі все це роздули,

– говорить він.

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"Мобілізовані" з інвалідністю

Схожа історія сталася на Півдні України. Там відправили служити Бориса Глушака з Одещини, який, за твердженнями активістів, мав низку діагнозів з дитинства. Чоловік пройшов медкомісію, де лікарі визнали його придатним до служби. Борис поїхав у військову частину на Миколаївщині, де помер того ж вечора.

Прокурори порушили справи через недбале ставлення до військової служби проти співробітників ТЦК і медичних працівників, а голова ОВА сказав, що шокований ситуацією. Медики вказали, що Борис Глушак помер через набряк головного мозку, але в лікарні немає даних про його інвалідність.