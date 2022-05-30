Максимальний радіус розповсюдження – 4 кілометри, загрози немає, – Кириленко про витік аміаку
Обстріли з боку російських військових призвели до витоку аміаку у Бахмутському районі Донеччини. Наразі ситуація контрольоване й не становить загрози.
Рятувальники відстежують, як хмара з аміаком буде розповсюджуватися
Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі каналу "Рада" розповів про наслідки ворожого удару, через що й стався витік аміаку, повідомляє 24 канал.
До уваги ЗСУ дають росіянам відсіч на усіх напрямках, – Міноборони про гарячі точки на фронті
Як повідомив Кириленко, сталося потрапляння у дренажний клапан, який спускає аміак. Він повідомив, що аміакопровід Тольятті – Одеса, в який влучили росіяни, був не діючий.
Глава Донецької ОВА зазначив, що максимальний радіус ураження може бути 4 кілометри. Станом на 19:40, коли Кириленко повідомляв деталі, радіус розповсюдження складав понад 2 кілометри.
Він наголосив, що для населених пунктів немає великої загрози. Повідомляється, що рятувальники відстежують, як хмара з аміаком буде розповсюджуватися.
За словами Кириленка, 9 пожежних автомобілів чергують та готові приступити до роботи, коли хмара буде надходити до населених пунктів.
Що відомо про витік аміаку
- Глава Донецької ОВА повідомив, що внаслідок бойових дій пошкодили герметичність гілки аміакопроводу Тольятті – Одеса.
- Повідомлялося, що в небезпеці відразу 7 населених пунктів. Кириленко інформував, що хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у напрямку Бахмута.
Перша допомога при отруєнні аміаком / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ
Що робити у разі витоку аміаку / Інфографіка 24 каналу
Росія завдає шкоди довкіллю в Україні
- Збройні сили Росії часто завдають хаотичних некерованих ударів, унаслідок чого завдають шкоди не тільки інфраструктурі, але й довкіллю. Війська агресора знищили нафтобази в України та Кременчуцький НПЗ.
- На початку квітня російські окупанти влучили у цистерну з азотною кислотою у Рубіжному. Через декілька днів загарбники завдали повторного удару.
- У травні росіяни ведуть активні бої на Авдіївському напрямку та стирають з лиця землі Авдіївку. Окупанти декілька разів вдарили по Авдіївському коксохімічному заводу. Також під час обстрілів школи в Авдіївці росіяни використали фосфорні боєприпаси.
- У квітні російські ракети влучили у нафтосховища в Обухівському та Фастівському районах Київської області. Площа зараження склала майже 4 гектари.
- У Мінприроди заявляли, що розробляють механізм, який дозволяє стягнути з Росії репарації за завдання шкоди природі. У світовій практиці майже немає прикладів отримання репарацій за завдання шкоди довкіллю.
Це важливо – росіяни вбили французького журналіста на Луганщині: дивіться відео