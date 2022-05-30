Максимальний радіус розповсюдження – 4 кілометри, загрози немає, – Кириленко про витік аміаку

30 травня 2022 , 21:35
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Обстріли з боку російських військових призвели до витоку аміаку у Бахмутському районі Донеччини. Наразі ситуація контрольоване й не становить загрози.

Рятувальники відстежують, як хмара з аміаком буде розповсюджуватися

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі каналу "Рада" розповів про наслідки ворожого удару, через що й стався витік аміаку, повідомляє 24 канал.

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Як повідомив Кириленко, сталося потрапляння у дренажний клапан, який спускає аміак. Він повідомив, що аміакопровід Тольятті – Одеса, в який влучили росіяни, був не діючий.

Глава Донецької ОВА зазначив, що максимальний радіус ураження може бути 4 кілометри. Станом на 19:40, коли Кириленко повідомляв деталі, радіус розповсюдження складав понад 2 кілометри.

Він наголосив, що для населених пунктів немає великої загрози. Повідомляється, що рятувальники відстежують, як хмара з аміаком буде розповсюджуватися.

За словами Кириленка, 9 пожежних автомобілів чергують та готові приступити до роботи, коли хмара буде надходити до населених пунктів.

Що відомо про витік аміаку

  • Глава Донецької ОВА повідомив, що внаслідок бойових дій пошкодили герметичність гілки аміакопроводу Тольятті – Одеса.
  • Повідомлялося, що в небезпеці відразу 7 населених пунктів. Кириленко інформував, що хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у напрямку Бахмута.


Перша допомога при отруєнні аміаком / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ


Що робити у разі витоку аміаку / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Михайло Гема