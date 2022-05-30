Максимальний радіус розповсюдження – 4 кілометри, загрози немає, – Кириленко про витік аміаку

Обстріли з боку російських військових призвели до витоку аміаку у Бахмутському районі Донеччини. Наразі ситуація контрольоване й не становить загрози.

Рятувальники відстежують, як хмара з аміаком буде розповсюджуватися

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі каналу "Рада" розповів про наслідки ворожого удару, через що й стався витік аміаку, повідомляє 24 канал.

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Як повідомив Кириленко, сталося потрапляння у дренажний клапан, який спускає аміак. Він повідомив, що аміакопровід Тольятті – Одеса, в який влучили росіяни, був не діючий.

Глава Донецької ОВА зазначив, що максимальний радіус ураження може бути 4 кілометри. Станом на 19:40, коли Кириленко повідомляв деталі, радіус розповсюдження складав понад 2 кілометри.

Він наголосив, що для населених пунктів немає великої загрози. Повідомляється, що рятувальники відстежують, як хмара з аміаком буде розповсюджуватися.

За словами Кириленка, 9 пожежних автомобілів чергують та готові приступити до роботи, коли хмара буде надходити до населених пунктів.

Що відомо про витік аміаку

Глава Донецької ОВА повідомив, що внаслідок бойових дій пошкодили герметичність гілки аміакопроводу Тольятті – Одеса.

Повідомлялося, що в небезпеці відразу 7 населених пунктів. Кириленко інформував, що хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у напрямку Бахмута.



Перша допомога при отруєнні аміаком / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ



Що робити у разі витоку аміаку / Інфографіка 24 каналу

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