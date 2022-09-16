Так, жертвою окупантів стала малесенька Столпакова Олеся. Їй було всього 6 років.

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Росіяни вбивають випадкових свідків

Поруч з могилою маленької дитини, вбитої 9 березня 2022 року, виявили могили і її батьків – Олени та Дмитра. Уся сім'я не мала стосунку до Збройних Сил, сил територіальної оборони тощо. Вони були звичайними цивільними. При цьому їх могли вбити й тому, що вони просто стали свідками злочинів росіян.

А ведуть вони себе саме так. Як зазначили у мережі, 23 червня окупанти порекомендували "замітати сліди" своїх злочинів, які могли побачити місцеві, вбивствами.



Рекомендації росіян своїм "побратимам" / скриншот телеграм-каналу

Звірства росіян в Ізюмі: останні новини

У звільненому від окупантів Ізюмі знайшли "чорні списки" українців, які не догодили загарбникам. Людей з таких списків російські військові всіляко контролювали та обмежували: слідкували за їхнім місцем перебування, затримували, допитували й не випускали на територію, підконтрольну Україні. Також ці списки окупанти передавали на блокпости, щоб там "краще" фільтрували людей, яким можна було покидати місто.

Іншою жахливою знахідкою у місті стало виявлення 15 вересня масового поховання на сотні безіменних могил поряд з ізюмським кладовищем. Над деякими похованнями є хрести з написами, зокрема "ЗСУ, 17 осіб, з моргу". Точна кількість людей, похованих там, наразі невідома.

На цю знахідку відреагував і Володимир Зеленський. Президент зауважив, що росія всюди залишає по собі смерть. Він зауважив, що необхідні процесуальні дії там уже розпочалися.

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