Малюська запропонував Гройсману пройти поліграф на корупцію: що на це відповів експрем'єр

Міністр юстиції Денис Малюська запропонував колишньому прем'єру Володимиру Гройсману удвох у прямому ефірі пройти "детектор брехні" щодо взяття хабарів. Натомість ексочільник Кабміну не погодився. Він зауважив, що піде на тестування тільки після всіх членів фракції "Слуга народу".

Про ідею тестування всіх політиків за допомогою "детектора брехні" першим заговорив саме Гройсман. Його словесна перепалка з Малюською відбулася в прямому ефірі 4 червня.

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Гості студії обговорювали законопроєкт про олігархів. Колишній прем'єр заявив: назва закону – "дуже хороша та всім подобається". Водночас він назвав документ "фількіною грамотою", бо "суть його – неповноцінна".

Далі Гройсман запропонував документально підтверджувати не факт зустрічі з олігархом, а анонс такої зустрічі. На коментар про те, що таке не завжди планують заздалегідь, він сказав: "Не можеш – не плануй".

На такі заяви відповів міністр юстиції. Малюська зауважив: "попередня влада "воювала" з олігархами, щоб здатися якомога швидше..."

"Давайте простежимо за результатами, хто доведе цей законопроєкт до кінця", – підкреслив посадовець.

Натомість Гройсман висунув таку пропозицію: публічно проходити поліграф на доброчесність усім депутатам, чиновникам, політикам. Питанням буде: "Брав чи не брав хабаря".

У відповідь на це Малюська запитав: "Поліграф Ви будете проводити?" Гройсман, зі свого боку, наголосив, що саме Міністерство юстиції має призначити компетентний орган для тестування. Натомість Малюська запропонував експрем'єру вдвох відповісти на поліграфі на поставлене ним запитання.

Давайте протестуємо, хороша пропозиція! Готовий наступної п'ятниці, 11 червня, прийти для цього в студію Савіка Шустера,

– додав очільник Мін'юсту.

Опісля чинний представник Кабміну продовжував наполягати на своїй пропозиції, але колишній йому сказав: "Не переводьте тему із законом". Потім він ще й зазначив: "готовий пройти поліграф після всієї вашої фракції ("Слуга народу" – 24 канал)".

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