Затягнув у підвал і катував: що кажуть місцеві про зрадників Мамонів, які навели ракету на Грозу

11 жовтня СБУ оприлюднила імена підозрюваних, які навели ракету по магазину та кафе в селі Гроза. Ними виявилися 30-річний Володимир Мамон та молодший брат 23-річний Дмитро Мамон. Старшого називають страшною людиною.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко поспілкувалася з жителями Шевченкового, що розташоване поруч села Гроза. Там добре пам'ятають старшого брата Володимира Мамона, який допоміг окупантам здійснити ракетний удар по Грозі.

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Старший Мамон – страшна людина

Як розповіла місцева мешканка, Володимира Мамона добре пам'ятають за його жахливі вчинки під час окупації. Саме його називали страшною людиною. Він не цурався знущатися з місцевих.

Кажуть, що саме старший син був дійсно страшним. Коли була окупація, він у підвали людей затягував. Знущався. Дуже жорстокий, хоч і молодий хлопець. Повтікали вони всі зараз,

– розповіла місцева.

Під час окупації і Володимир Мамон, і його молодший брат активно співпрацювали з росіянами. Вони були при так званій "міліції" окупантів.

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Місцеві підозрювали Мамонів ще до інформації від СБУ

Як йдеться у матеріалі NV, місцеві одразу після трагедії, яка сталася 5 жовтня, підозрювали, що Мамони до цього причетні. Про них неодноразово відгукувалися як про катів та колаборантів, яким вдалося втекти до Росії.

Лариса Шевченко (ім'я жінки змінене з міркувань безпеки – 24 Канал) пережила окупацію Грози. За цей час її чоловіка погрожували вбити, сина викрали в катівню, а будинок кілька разів обшукували.

Жінка переконана, що до цих воєнних злочинів причетна родина Мамонів. Саме вони одразу погодилися співпрацювати з росіянами на початку окупації. Їх призначили так званими "поліцаями".

Цікаво, що жінка згадувала також про ще одного брата Олександра та батька Сергія Мамона. Вона наголосила, що уся родина була колаборантами.

Трагедія в Грозі: коротко