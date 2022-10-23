Маразм міцнішав: російські телеграм-канали заявили, що ЗСУ зайшли на Бєлгородщину

Через успіхи наших воїнів на фронті російська влада панікує не на жарт. В областях, які межують з Україною, терміново почали встановлювати "захисні споруди". Ба більше, пропагандисти заявили, що ЗСУ нібито зайшли в одну з російських областей.

Так, російські "воєнкори" повідомляють, що українські військові заїхали до Бєлгородської області на танках. Окрім того, пропагандисти почали вигадувати нібито ЗСУ обстрілюють Шебекінський район. Про це пишуть російські телеграм-канали.

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На Бєлгородщині сильна паніка

Панічні заяви росіян дуже розсмішили українців. "Без гумору ніяк", – зазначили в "Оперативний ЗСУ".

Цікаво, що за день до таких вигадок місцева влада заявила про встановлення у Бєлгородській області "захисних конструкцій". Зокрема, трикутників з цементу.

До речі, про них згадали і самі росіяни під час обговорення під одним із постів у соцмережах. Та обурилися, як взагалі "ЗСУ могли заїхати на територію Росії".

Українські військові, на відміну від армії Путіна,. Наші воїни лише захищають рідну землю від російських загарбників.

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Що відомо про фортифікаційні споруди у Бєлгородській області

22 жовтня губернатор Гладков повідомив, що на території Бєлгородської області встановлюють "захисні споруди". Прихвостень Путіна опублікував фото трикутників з цементу.

Цікаво, що такі укріплення ну дуже схожі на так звану "лінію Вагнера", яку російські найманці будують на Луганщині.

Протитанкові смуги біля міста Гірське зафіксував супутник. Компанія Maxar Technologies показала відповідні фото.

Загарбники переконують, що таке укріплення нібито зможе завадити нашим воїнам наступати. Втім, в ефективності "лінії Вагнера" сумніваються і самі росіяни.

Зокрема, опозиційні видання зазначили, що, враховуючи досвід під час Другої світової війни, "вкладення у будівництво таких ліній оборони здебільшого не виправдані". Зокрема, через те, що їх спокійно можна прорвати на вузькій ділянці або ж просто об'їхати.

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