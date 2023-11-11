Варіантів майже не лишилося: де ворог дислокує техніку, яку везе на Запоріжжя
Маріуполь залишається для окупантів військово-логістичним хабом. Місто є майже чи не єдиною "артерією", через яку ворог переправляє свою техніку та особовий склад.
Про це 24 Каналу заявив депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що це напрямок з Ростовської області країни-агресорки.
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"Через Новоазовськ, Новоазовський район, далі Маріуполь, далі Бердянськ. І частково на Вугледарський напрямок. Тобто, вони просувають здебільшого у бік тимчасово окупованої території Запорізької області", – сказав Забавін.
Раніше росіяни могли дислокувати свої війська у межах Маріуполя та району. Однак, після того, як почалася "бавовна" навіть у віддалених місцях Новоазовського району, у ворога майже не залишилося варіантів. Наприклад, 5 листопада було гучно у селищі Сєдове. Там детонував склад боєприпасів окупантів.
Тому загарбники все більше вимушені дислокуватися на території Росії, а Маріуполь та район використовувати лише як логістичний центр.
Тобто, не затримуючи великого скупчення техніки в одному місці. Адже вони чудово розуміють, що їхні плани скорегує українська "бавовна",
– наголосив депутат Маріупольської міської ради.
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Які війська ворога є у місті
Ворог постійно змінює дислокацію й намагається не тримати свої підрозділи в одному місці дуже довго. Адже уже було багато випадків, коли окупанти розміщували свій особовий склад у пансіонатах на узбережжі Азовського моря. Згодом туди прилітало.
У ворога є різні підрозділи. Серед них, зокрема, кадирівці. "Контролюють правопорядок" так звані "угруповання" військ "ДНР". Ці окупанти буцімто "контролюють" місцеве населення та виявляють "зрадників". Також у місті є підряди, які "контролює" міноборони Росії.
"Є політична частина і ФСБ. Відповідно, які теж мають певну сферу впливу. Така збірна "солянка" з постійним перерозподілом сфери впливу. Відповідно, виникають у них постійно якісь розбіжності", – зазначив Дмитро Забавін.
Що відбувається у Маріуполі та поблизу
- У Маріуполі 10 листопада підірвали авто одного із "поліціянтів" окупантів. "Подарунок" загарбнику передали активісти супротиву.
- У ворога бракує резервів на фронті. Тому росіяни намагаються мобілізувати якомога більше українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Загарбники намагаються набрати війська, зокрема, у Маріуполі.
- Окупанти розповідають, що нібито почали будівництво залізниці від Якимівки на Запоріжжі до Ростова-на-Дону. Однак, про цю залізницю ще зарано думати, а ворог лише готує ділянку для того, аби покласти колію. Водночас на півночі від Маріуполя загарбники зводять іншу залізничну гілку.