ЗСУ взимку можуть звільнити Маріуполь та Мелітополь: яка стратегічна роль цих міст для України
Бахмут – важливий для росіян, бо на цьому напрямку у них немає проблеми із логістикою. Ми намацали больові точки противника і активно б'ємо їх бойові склади.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що 4-тонними вантажівками класу "Камаз" чи "Урал" возити боєприпаси – неймовірно дорого та довго. Тому росіянам потрібно перевозити все залізницею – один класичний воєнний ешелон – 30-50 вагонів.
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За словами Черника, якщо всередині вагон приблизно 50 тон, то у нього може вміститись 80-100 снарядів. "Чому я навів такий приклад, бо є залізнична "нитка", яка починається у Дебальцевому, а закінчується аж за Волновахою", – каже військовий експерт.
Петро Черник про потенційну можливість звільнення Мелітополя та Маріуполя: дивіться відео
Тому, за словами Петра Черника, росіянам принципово важливо змістити наші артилерійські вогневі рубежі, бо стратегічний вогневий контроль – на нашому боці.
Поки що, все розгортається за нашим сценарієм, але не можна скидати з рахунку 300 тисяч мобілізованих.
Звільнення Маріуполя та Мелітополя
"Така операція зі звільнення – вельми логічна, бо це умовна середня точка лінії розмежування та пересікання двох великих угруповань", – переконаний Петро Черник.
Якщо ми згадали про Дебальцеве, каже фахівець, – це умовна сухопутна лінія з їх кордонів вглиб окупованої території. Така ж ситуація по Перекопському перешийку і на думку Черника, це така собі стратегічна середина окупованої території, тому логічно дивитись у цей бік на потенційні контрнаступальні дії.
ЗСУ провели блискучу операцію зі звільнення Херсона
- 9 листопада з'явились повідомлення, що українські бійці активно просуваються на Півдні, звільняючи населені пункти у Херсонській та Миколаївській областях. Вже 11 листопада українських військових помітили на околицях самого Херсона.
- 12 листопада аналітики ISW заявили, що на правому березі Дніпра досі залишаються російські військові. Вони переодяглися в цивільне й ховаються від ЗСУ. Таким чином, окупанти намагаються втекти.
- Президент Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений Херсон. Лише 11 листопада в місто зайшли українські військові.
- Цього ж дня Збройні Сили України разом з президентом Володимиром Зеленським підняли прапор України. Тепер місто офіційно звільнено від російських окупантів.