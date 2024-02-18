Це дуже серйозно: росіяни будують четверту лінію оборони біля Маріуполя

Росіяни продовжують укріплювати тимчасово окупований Маріуполь. До цього підійшли дуже відповідально та збудували чотири потужні лінії оборони.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що роблять це для того, аби ускладнити просування ЗСУ у майбутньому. Окупанти навчилися на своїх попередніх помилках.

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Лінії оборони у Маріуполі

Російські окупанти попри напружену внутрішню ситуацію в Маріуполі створюють нову, вже четверту, лінію оборони.

Перша лінія є на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областю,

є на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областю, Друга лінія побудована після того, як росіяни відійшли від Роботиного і зайшли в селище Нікольське, де й одразу почали зариватися. Вона тягнеться до селища Стародубівка через лісову частину Нікольського району. Далі її мають тягнути у бік Запорізької області, від Бердянська, аби включити її в єдину лінію оборонних споруд.

Третю лінію вже побудували. Це "зуби дракона", протитанкові рови, частково заміновані підходи, частково бліндажі навіть з підземними переходами тощо. Це достатньо серйозна лінія оборони. Після неї між Нікольським і Маріуполем залишається приблизно 18 кілометрів, там є ще одна лінія оборони, яку значною мірою побудували ще ЗСУ,

– розповів Петро Андрющенко.

Російські окупанти просто відремонтували та довели до ладу лінію оборони, яку свого часу ще робили українські військові. Остання, четверта лінія оборона є на адміністративному кордоні Маріуполя та всередині Маріуполя також, особливо біля річок та мостів.

"Вона не така потужна з огляду на довжину, але серйозна лінія оборони. І вони не закінчують, а продовжують ритися. Мовиться лише про Запорізький напрям, а є ще північ, північний захід та північний схід – це з напрямку Донецька та Вугледара – там теж нариваються. Вони готуються, що в разі чого їм буде куди відступати", – пояснив Андрющенко.

Майбутнє просування ЗСУ буде ускладненим

Так званий окупаційний гарнізон Маріуполя постійно перебуває в місті та проводить тренування й бойову підготовку в окопах. Це фактично означає, що коли ЗСУ наступатимуть на Маріуполь, кожен російський підрозділ знатиме, де його місце, що йому робити тощо.

Вони однозначно зробили висновки з Харківської та Херсонської операції, і нам теж це треба враховувати. Це вже не смішно, вони серйозно набудувалися та просуватися нам не буде так просто,

– підсумував Андрющенко.

Водночас у місті залишаються автомобільні шляхи, їх поки що розбудовують. Росіяни хочуть побудувати кільце до Криму.

"Буде нам легше "Леопардами" просуватися асфальтом до Маріуполя", – додав Андрющенко.

Яка зараз ситуація у Маріуполі