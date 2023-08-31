У Маріуполі підлітки зірвали російський прапор: їх шукають спецслужби Росії

У Маіуполі, який поки контролюють російські загарбники, на одній із будівель зняли російський триколор. Росіяни розлючені.

️У тимчасово окупованому Маріуполі жителі міста із проукраїнською позицією прибрали один із прапорів держави-агресорки. Тепер їх розшукують спецслужби Росії.

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Прапор зірвали прямо поряд із базою росіян

Над однією із будівель поряд із базою росіян майорів російський прапор, однак жителі Маріуполя зірвали його. Тепер тих, хто це зробив, шукають спецслужби.

Загарбники розмістили їхні фото у багатьох пропагандистських каналах і просять місцевих повідомити "про їхнє місцеперебування",

– мовиться в повідомленні.

Маріупольці вже неодноразово демонстрували своє справжнє ставлення до росіян, тож окупанти у місті повинні усвідомлювати, що їм там не раді.

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