Останній борщик перед смертю: скільки окупантів ліквідували у Маріуполі за літо 2023

Літо 2023 року у тимчасово окупованому Маріуполі виявилося занадто "гарячим" для росіян. Там було ліквідовано 21 особу.

Таку цифру 24 Каналу озвучив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Дана тенденція продовжуватиметься до самої деокупації міста.

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Ліквідація окупантів

Цифру у 21 особу підтвердили і російські так звані ЗМІ та пабліки. Мовиться як про солдат, так і офіцерів. В першу чергу це "акції" учасників руху спротиву Маріуполя, наголосив Андрющенко. А також тих містян, яким уривається терпець і замість зброї вони беруть до рук, наприклад, отруту для щурів.

Серед цього усього переважна кількість втрат росіян через отруєння. Дуже полюбляють вони наш борщ і горілку, а ми всі вдало цим користуємося. Згадати лише як офіцерський склад вдало нагодували "святковою" вечерею,

– підкреслив він.

Петро Андрющенко про події у Маріуполі: дивитись відео

Нагадаємо, на початку серпня маріупольські партизани на одному з військових об'єктів отруїли російських офіцерів. Сталося це під час святкування дня ВМФ. До лікарні у важкому стані потрапило 17 окупантів, з яких двоє вмить "привіталися з Кобзоном".

"21 нелюдина точно на рахунку маріупольського спротиву разом із маріупольцями. На наш погляд, це непогані цифри як для міста, яке знаходиться у глибокому тилу окупованої Донеччини. Рухатимемося далі", – наголосив радник мера Маріуполя.

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