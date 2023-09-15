У росіян проблеми: Андрющенко сказав, що не так з новобудовами, які звів ворог
Російські окупанти не можуть дати раду з новобудовами, які обіцяли звести у зруйнованому ними Маріуполі. Поселити людей у будинки їм так і не вийшло.
Росіяни справді збудували деякі будинки, але зробили це з порушенням багатьох норм. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що це не єдині проблеми з російськими новобудовами.
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Окупанти давали містянам багато обіцянок, але реалізувати їх так і не змогли.
Вони "визволили" маріупольців від нормального життя, до якого вони звикли, від домівок, майна, "напхали" багато обіцянок, але все закінчилось так, як і мало закінчитися з росіянами, тому що таким є російський світ,
– сказав Андрющенко.
Радник міського голови Маріуполя розповів про проблеми з житлом у місті: дивіться відео
Яка ситуація з житлом у Маріуполі
Певна кількість новобудов у місті все-таки є, але тепер постала проблема з їхнім розподілом. Багато питань також викликає стан будівель та їхня якість – це ще одна з причин, чому окупанти не поспішають селити у них людей.
Все ускладнилось через те, що почали діяти норми, за якими росіяни мають приймати свої ж будинки, а вони цим нормам не відповідають. Тому росіяни з одного боку начебто і хочуть когось розселити, але з іншого – не можуть це зробити,
– розповів Андрющенко.
На ситуацію в місті впливає і велика кількість російських мігрантів, а також родин військових, зокрема офіцерів, яких треба кудись розселяти. А ще одна причина проблем з новобудовами – російська корупція, яка нікуди не зникла.
"Ніхто не може визначити, як мають рухатися черги на житло, кого в них записувати, скільки брати за те, щоб кудись поселити людину. Росіяни зрозуміли, що всі питання вони все одно не закриють, тому треба якось думати й про себе. На цьому вони й застрягли", – підсумував Петро Андрющенко.
Ситуація в Маріуполі: останні новини
- Росіяни вже зараз готуються до майбутньої оборони Маріуполя, вони мають напрацьовані маршрути постачання та місця дислокації, які важко уразити. Тимчасово окупанти навіть розміщують свої підрозділи по хатах серед цивільних мешканців.
- Окупанти посилено укріплюються упродовж декількох тижнів. Для цього вони везуть деревину, щоб укріплювати бліндажі, а також техніку, яка вже не може пересуватись самостійно.
- У Маріуполі часто лунають вибухи. У серпні вже були "прильоти" по штабах ворога під Маріуполем, а зранку 7 вересня очевидці повідомляли про два потужні вибухи й займання біля зруйнованого торговельного центру "Порт-Сіті".
- Нещодавно до окупованого Маріуполя приїжджали китайські "гастролери". Зокрема, співачка Ван-Фан заспівала у драмтеатрі Маріуполя, який ворог зруйнував у березні 2022 року. Тоді під завалами загинули сотні людей. Коментуючи цю подію, радник міського голови Маріуполя, наголосив, що там немає нічого спільного ні з оперою, ні зі співом, ні з культурою. За його словами, Росія вкладає великі гроші у такі візити.