У Маріуполі не лишилось жодної цілої будівлі, – Зеленський

У середу, 6 квітня, Володимир Зеленський виступив перед парламентом Ірландії. У своїй промові президент підкреслив, що в Маріуполі не залишилося жодної вцілілої будівлі.

У своєму виступі перед парламентом Ірландії Володимир Зеленський підкреслив, що Маріуполь ось уже понад місяць перебуває в облозі. І що російські загарбники роблять усе можливе для того, щоб морити містян голодом, передає 24 канал.

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На півмільйонне місто – жодної вцілілої будівлі

Володимир Зеленський підкреслив, що по Маріуполю продовжуються авіанальоти та бомбардування. Окупанти обстрілюють місто цілодобово.

У Маріуполі не залишилося вже жодної цілої будівлі, жодної непошкодженої будівлі. У півмільйонному місті – жодної,

– наголосив він.

Президент України додав, що загиблих і вбитих мешканців ховають просто у дворах тих самих розбитих багатоповерхівок. Та й роблять це лише тоді, коли є можливість.

Дивіться відео звернення Зеленського до парламенту Ірландії:

Володимир Зеленський підкреслив, що не знає, скільки маріупольців убила Росія. Але точно знає, що це була частина загальної тактики окупантів. Те саме вони роблять або вже зробили з Черніговом, Сумами, Охтиркою, Харковом, Ізюмом, Волновахою та багатьма іншими українськими містами.

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