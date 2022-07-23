"ЗСУ йдуть": на мості біля вокзалу в Маріуполі з'явився промовистий напис

23 липня 2022 , 22:50
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Джерело:

Петро Андрющенко

У Маріуполі, як і на решті територій тимчасово окупованої України, живуть проукраїнські жителі. Саме тому люди там зробили для окупантів напис-нагадування про ЗСУ.

Відповідну інформацію повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. Варто пригадати, що у місті хлопець вийшов на площу з українським прапором

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У Маріуполі окупантам нагадали, що ЗСУ близько

Маріуполь. Міст на залізничному вокзалі. Вчора (мовиться про 22 липня – 24 канал),
– написав Андрющенко.

Він також пояснив, що маріупольці нагадали окупантам, що ЗСУ йдуть.

"Відплата вже поруч", – сказав радник мера Маріуполя. 


Міст у Маріуполі / Фото Петра Андрющенка

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Автор: Діана Квасневська